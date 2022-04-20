ترحيب خليجي بأداء مجلس القيادة الرئاسي اليمين الدستورية

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رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء، بتأدية اليمين الدستورية، لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، أمام مجلس النواب في محافظة عدن جنوبي البلاد.
وهنأ الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس سلطان علي العرادة، والعميد طارق محمد صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة وعبدالله العليمي باوزير، وعثمان حسين مجلي، وعيدروس قاسم الزبيدي، وفرج سالمين البحسني، بأداء القسم وانطلاق مرحلة تاريخية مهمه.
الحجرف جدد التأكيد على دعم مجلس التعاون الخليجي لمجلس القيادة الرئاسي لتمكينه من ممارسة مهامه في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية.
وتمنى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لمجلس القيادة الرئاسي كل التوفيق والسداد في أداء مسؤولياته الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وخدمة شعبه.
في الأثناء، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيبها بهذه الخطوة، متقدمةً في بيان بخالص التهاني إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بانطلاق هذه الخطوة التاريخية والهامة.
وأكدت الخارجية الكويتية دعم دولة الكويت للمجلس الرئاسي في إنجاز مهامه بإنهاء الأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار؛ مُعربةً عن تمنياتها لمجلس القيادة الرئاسي بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسؤولياته الوطنية في صيانة أمن واستقرار وسيادة اليمن وتحقيق آمال وتطلعات شعبه.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قد بارك لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني تأديتهم اليمين الدستورية في عدن، مجددا التأكيد على استمرار دعم المملكة لليمن