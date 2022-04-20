بالتعاون مع حرائر المحافظات.. وطن تسير قافلتها الرمضانية ال3 لأبطال الجيش في جبهات مارب

الأربعاء 20 إبريل-نيسان 2022 الساعة 10 مساءً / مارب برس - خاص

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سيرت مؤسسة وطن التنموية قافلتها الغذائية الرمضانية الثالثة لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات محافظة مارب..

القافلة التي شارك في اعدادها حرائر محافظات البيضاء والمحويت والجوف وتعز وذمار والحديدة والضالع خصصت لأبطال المنطقة العسكرية الثالثة في كافة الوحدات والمواقع. وقالت فاطمة علي مسؤلة وحدة المرأة في المؤسسة إن القافلة ضمت وجبة إفطار، ومواد غذائية متنوعة، بالإضافة إلى العديد من الفواكة..

وذكرت في تصريح لها أن جهودالمرأة إلى جانب أبطال الجيش والمقاومة مستمرة حتى استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي. وكانت مؤسسة وطن قد سيرت اليومين الماضيين قافلتين غذائيتين لأبطال الجيش والمقاومة في جبهات ومواقع المنطقة العسكرية السادسة، والمنطقة العسكرية السابعة.

وفي الجبهات عبر أفراد الجيش والمقاومة عن خالص شكرهم لمؤسسة وطن وكافة حرائر اليمن على جهدهم الكبير والمستمر للجبهات، مؤكدين عزمهم على مواصلة النضال حتى رحيل المليشيا الحوثية وبناء اليمن الاتحادي الكبير.

وطوال العام تسير مؤسسة وطن التنموية بالتعاون مع حرائر كافة محافظات الجمهورية قوافل غذائية ودوائية اسبوعية وشهرية دعما لقوات الجيش والمقاومة في كافة الجبهات.