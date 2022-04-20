في أول اجتماع له بعدن.. مجلس القيادة الرئاسي يناقش ترجمة تعهدات الرئيس ”رشاد العليمي“ ترحيب خليجي بأداء مجلس القيادة الرئاسي اليمين الدستورية بالتعاون مع حرائر المحافظات.. وطن تسير قافلتها الرمضانية ال3 لأبطال الجيش في جبهات مارب عاجل: صدور أول قرار جمهوري للمجلس الرئاسي في اليمن مليارات الريالات كشف عنها الرئيس العليمي.. أين يذهب الحوثيون بكل تلك الأموال؟ عدن: إحالة مشروع موازنة الدولة للجنة شكلها البرلمان والمجلس يستمع للبيان المالي الرئيس العليمي يؤكد تخلف الحوثيين عن أهم نصوص اتفاقية الهدنة غسيل أموال في اليمن بما يعادل موازنة البلد لثلاثة أعوام.. تفاصيل الإعلان رسميا عن موعد أول رحلة ستنطلق من مطار صنعاء الدولي بوتين يهدد العالم بصاروخ عابر للقارات
أصدر مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاربعاء، قرارا جمهوريا، هو الأول للمجلس منذ توليه السلطة في اليمن، قضى بتعيين محافظ عدن أحمد لملس، وزيرا للدولة عضوا في مجلس الوزراء.
فيما يلي ينشر مأرب برس نص القرار ..
قرار جمهوري رقم (9) لسنة 2022م
بشأن تعيين وزيرا للدولة
مجلس القيادة الرئاسي
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى قانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩١م بشأن الخدمة المدنية
وعلى القرار الجمهوري رقم ٧ لسنة ٢٠٢٠م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ ٢٢/١١/٢٠١١م
وعلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل
وعلى الاعلان الرئاسي الصادر بتاريخ ٧ ابريل ٢٠٢٢م بشأن نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي.
وبناء على موافقه أعضاء مجلس القيادة الرئاسي.
قرر
مادة (1): يعين الاخ احمد حامد لملس محافظ محافظة عدن وزيرا للدولة عضوا في مجلس الوزراء.
مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس القيادة الرئاسي، قد أكد في أول اجتماع له، في العاصمة المؤقتة عدن، على أهمية أن تحظى عدن بدعم كامل في مجال التنمية والاستقرار.
ومن المتوقع صدور قرار جمهوري اخر بتعيين محافظ جديد لعدن.