عاجل: صدور أول قرار جمهوري للمجلس الرئاسي في اليمن

الأربعاء 20 إبريل-نيسان 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-عدن

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أصدر مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاربعاء، قرارا جمهوريا، هو الأول للمجلس منذ توليه السلطة في اليمن، قضى بتعيين محافظ عدن أحمد لملس، وزيرا للدولة عضوا في مجلس الوزراء.

فيما يلي ينشر مأرب برس نص القرار ..

قرار جمهوري رقم (9) لسنة 2022م

بشأن تعيين وزيرا للدولة

مجلس القيادة الرئاسي

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى قانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩١م بشأن الخدمة المدنية

وعلى القرار الجمهوري رقم ٧ لسنة ٢٠٢٠م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ ٢٢/١١/٢٠١١م

وعلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل

وعلى الاعلان الرئاسي الصادر بتاريخ ٧ ابريل ٢٠٢٢م بشأن نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي.

وبناء على موافقه أعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

قرر

مادة (1): يعين الاخ احمد حامد لملس محافظ محافظة عدن وزيرا للدولة عضوا في مجلس الوزراء.

مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وكان مجلس القيادة الرئاسي، قد أكد في أول اجتماع له، في العاصمة المؤقتة عدن، على أهمية أن تحظى عدن بدعم كامل في مجال التنمية والاستقرار.

ومن المتوقع صدور قرار جمهوري اخر بتعيين محافظ جديد لعدن.