عدن: إحالة مشروع موازنة الدولة للجنة شكلها البرلمان والمجلس يستمع للبيان المالي

الأربعاء 20 إبريل-نيسان 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-عدن

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أقر مجلس النواب، إحالة مشروع الموازنة العامة للعام 2022 إلى اللجنة المشكلة من رؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان واللجنة المالية المختصة لإعداد تقرير إلى المجلس بهذا الشأن ومناقشته.

وواصل مجلس النواب، عقد جلساته برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، اليوم الأربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة القضايا والمواضيع المدرجة ضمن جدول أعمال الفترة الأولى لدور الانعقاد الثانية.

كما استمع المجلس، من وزير المالية سالم بن بريك، إلى البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2022، إذ أشار إلى أن الحكومة هدفت في بيانها المالي إلى جملة من السياسات والإجراءات العامة، التي ستعمل على تنفيذها في مجال السياسة المالية والنقدية وسياسات تعزيز النمو الاقتصادي.

وبحسب البيان المالي تقدر جملة الموارد العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٢ بمبلغ ٣ تريليونات و243 مليار ريال.

كما تقدر جملة الاستخدامات العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية للعام ٢٠٢٢ بمبلغ ٣ تريليون و645 مليار ريال، فيما قدر العجز في مشروع الموازنة بمبلغ ٤٠١ مليار ريال.

وقد فتح باب النقاش والمداولات حول البيان المالي من قبل أعضاء المجلس، والتي كرست حول مجمل الأوضاع العامة على الساحة الوطنية، في مقدمتها الجانب الاقتصادي والخدمي والمعيشي وما يجب أن تتضمنه الموازنة العامة لمواجهة هذه التحديات.

كما تم التصويت على الموازنة العامة لمجلس النواب لعام 2020-2022.