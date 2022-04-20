الرئيس العليمي يؤكد تخلف الحوثيين عن أهم نصوص اتفاقية الهدنة

الأربعاء 20 إبريل-نيسان 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي ان الحوثيين يمتنعون حتى الآن عن تسمية ممثليهم في اللجنة الخاصة بفتح المعابر في تعز وفق نص مبادرة الهدنة.

وكانت الحكومة الشرعية اعلنت قبل ايام انها سلمت اسماء ممثليها في تلك اللجنة.

بدورها طالبت منظمات مجتمع مدني، الأمم المتحدة بفتح الطرقات المؤدية إلى مدينة تعز بناء على الهدنة المتفق عليها مع جماعة الحوثي .

الأحزاب السياسية اليمنية، من جهتها طالبت بضرورة فتح كافة الطرق الرئيسية المؤدية إلى محافظة تعز بالتزامن مع فتح مطار صنعاء.

كما طالبت الأحزاب في رسالتها إلى المبعوث الأممي بضرورة فتح وتشغيل مطار تعز الدولي أمام الرحلات الجوية الداخلية والخارجية.