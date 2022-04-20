الإعلان رسميا عن موعد أول رحلة ستنطلق من مطار صنعاء الدولي

الأربعاء 20 إبريل-نيسان 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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رحبت وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية، اليوم الاربعاء، بقرار الحكومة الاردنية تسهيل منح التصاريح لتشغيل رحلات الخطوط الجوية اليمنية بين صنعاء وعمان خلال فترة شهري الهدنة.

وعبرت الوزارة عن تقديرها للجهات الفنية اليمنية التي عملت على مدى الأسابيع الماضية لاستكمال الإجراءات الداخلية والتنسيق مع الدول المستقبلة.

ومن المتوقع ان تنطلق اول رحلة من صنعاء الى عمان يوم الأحد القادم،بحسب وكالة سبأ الرسمية.

من جانبها اعلنت الخطوط الجوية اليمنية تسيير رحلة كل أسبوع من ⁧ صنعاء ⁩ إلى الأردن ابتداء من 24 أبريل(يوم الأحد).