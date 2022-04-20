آخر الاخبار

غسيل أموال في اليمن بما يعادل موازنة البلد لثلاثة أعوام.. تفاصيل الإعلان رسميا عن موعد أول رحلة ستنطلق من مطار صنعاء الدولي بوتين يهدد العالم بصاروخ عابر للقارات "الأعلى للكويت والسعودية".. تقرير يكشف عن توقعات معدل نمو اقتصادات دول الخليج في 2022 57 دولة تدعم "مبادرة الفيتو".. وواشنطن تهدد "قوة" موسكو غداة عودة مجلس الرئاسة.. الحزام الأمني بعدن يمنع أي مظاهرات أو احتججاجات حزب الاصلاح اليمني: عودة مؤسسات الدولة إلى عدن خطوة في مهمة استعادة الدولة أردوغان يكشف عن هدف عملية "قفل المخلب" بشمال العراق توقيع اتفاقيات بين الصين وجزر سليمان تثير الهلع والخوف في دول الغرب ورئيس حكومة الجزر يرد بتصريحات تزيد القلق تفاصيل صورة قاتمة للاقتصاد العالمي .. أمريكا والصين لن تفلتا والتدهور الأكبر لمنطقة اليورو

الإعلان رسميا عن موعد أول رحلة ستنطلق من مطار صنعاء الدولي

الأربعاء 20 إبريل-نيسان 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-صنعاء
عدد القراءات 370

رحبت وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية، اليوم الاربعاء، بقرار الحكومة الاردنية تسهيل منح التصاريح لتشغيل رحلات الخطوط الجوية اليمنية بين صنعاء وعمان خلال فترة شهري الهدنة.

وعبرت الوزارة عن تقديرها للجهات الفنية اليمنية التي عملت على مدى الأسابيع الماضية لاستكمال الإجراءات الداخلية والتنسيق مع الدول المستقبلة.

ومن المتوقع ان تنطلق اول رحلة من صنعاء الى عمان يوم الأحد القادم،بحسب وكالة سبأ الرسمية.

من جانبها اعلنت الخطوط الجوية اليمنية تسيير رحلة كل أسبوع من ⁧ صنعاء ⁩ إلى الأردن ابتداء من 24 أبريل(يوم الأحد).

إقراء أيضاً
غسيل أموال في اليمن بما يعادل موازنة البلد لثلاثة أعوام.. تفاصيل
غداة عودة مجلس الرئاسة.. الحزام الأمني بعدن يمنع أي مظاهرات أو احتججاجات
حزب الاصلاح اليمني: عودة مؤسسات الدولة إلى عدن خطوة في مهمة استعادة الدولة
الرئيس ”رشاد العليمي“ يكشف عن اتفاق مع الأمم المتحدة يخص رواتب الموظفين في مناطق
بحضور قيادات عليا في الجيش الوطني مجلس مقاومة حبيش بمارب يكرم اسر الشهداء والمعا
سباق ”حوثي ـ اسرائيلي“ على انتهاك حرمات المساجد في شهر رمضان المبارك
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس