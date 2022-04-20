"الأعلى للكويت والسعودية".. تقرير يكشف عن توقعات معدل نمو اقتصادات دول الخليج في 2022 57 دولة تدعم "مبادرة الفيتو".. وواشنطن تهدد "قوة" موسكو غداة عودة مجلس الرئاسة.. الحزام الأمني بعدن يمنع أي مظاهرات أو احتججاجات حزب الاصلاح اليمني: عودة مؤسسات الدولة إلى عدن خطوة في مهمة استعادة الدولة أردوغان يكشف عن هدف عملية "قفل المخلب" بشمال العراق توقيع اتفاقيات بين الصين وجزر سليمان تثير الهلع والخوف في دول الغرب ورئيس حكومة الجزر يرد بتصريحات تزيد القلق تفاصيل صورة قاتمة للاقتصاد العالمي .. أمريكا والصين لن تفلتا والتدهور الأكبر لمنطقة اليورو الرئيس ”رشاد العليمي“ يكشف عن اتفاق مع الأمم المتحدة يخص رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين جديدة من "واتس آب" ستثير إعجاب و"طمأنينة" المستخدمين احتكار عربي لتشكيلة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
كشفت صحيفة "الاقتصادية" أن "اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست، تشهد تفاؤلا كبيرا حيال نمو ناتجها المحلي الإجمالي في العام الجاري 2022".
وفي تقرير لها، أشارت صحيفة "الاقتصادية"، وفق رصد أجرته وحدة التقارير فيها، استند إلى توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة أخيرا، إلى أن "الاقتصادين، الكويتي والسعودي، مرشحان لتسجيل معدلات نمو تفوق معدلاتهما في اقتصادات دول الخليج للعام الجاري"، لافتة إلى أن "صندوق النقد في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" لأبريل الجاري، رجح أن يشهد اقتصاد الكويت معدل نمو عند 8.2%، ثم السعودية، وهو الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط بمعدل نمو 7.6% للعام الجاري، ونحو 3.6 في المائة للعام المقبل".
وأوضح التقرير أنه "خلال العام الجاري، فإن عمان مرشحة لتحقيق ثالث أعلى نمو، بتوقعات نمو 5.6%، ثم الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد خليجي بمعدل نمو 4.2%، وقطر 3.4%".
في حين أن "توقعات النمو كانت أقل حيال البحرين بواقع 3.3%، بحسب تقرير الصحيفة".
كما أفادت "الاقتصادية"، بأن "توقعات الصندوق للعام المقبل، متفائلة لدول الخليج، لكن بنسب نمو تقل عن العام الجاري، حيث جاءت سبطنة عمان بنمو متوقع عند 4.6 %، بينما الإمارات عند 3.8%"، لافتة إلى "توقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي 3.6%، والبحرين 3%، ونحو 2.6% للكويت، ثم 2.5% لقطر