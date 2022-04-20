غداة عودة مجلس الرئاسة.. الحزام الأمني بعدن يمنع أي مظاهرات أو احتججاجات

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أقرت عناصر الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا منع أي مظاهرات أو احتجاجات تحت أي مبرر في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، غداة انعقاد جلسة مجلس النواب وأداء مجلس القيادة الرئاسي اليمين الدستورية أمام البرلمان.
وبحسب تعميم قيادة الحزام الأمني فإن يمنع منعا مطلقا أي خروج لأي مسيرات أو مظاهرات أو حتى وقفات احتجاجية تحت أي عنوان مطلبي أو سياسي .
وأكد التعميم بالتعامل مع أي تحرك من هذا النوع باعتباره تحرك مشبوه يستهدف قيادات الدولة المتواجدين في عدن.
كما وجه قادة القطاعات بتعزيز الحالة الأمنية ورفع الجاهزية.