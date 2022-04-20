حزب الاصلاح اليمني: عودة مؤسسات الدولة إلى عدن خطوة في مهمة استعادة الدولة

الأربعاء 20 إبريل-نيسان 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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اعتبر حزب التجمع اليمني للإصلاح، عودة مؤسسات الدولة إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، خطوة أولى لعهد جديد في مهمة استعادة الدولة.

وقال نائب رئيس الدائرة الإعلامية للحزب عدنان العديني، في سلسلة تغريدات "نرحب بعودة البرلمان والحكومة والمجلس الرئاسي إلى العاصمة المؤقتة عدن، آملين أن تتسارع الخطوات منذ الآن باتجاه انتشال الشعب اليمني من الأوضاع المأساوية التي حلت عليه بفعل الحرب منذ الانقلاب على الدولة".

وأضاف "أداء أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمين الدستورية في عدن هو خطوة أولى في عهد جديد تصطف فيه جميع القوى اليمنية في مهمة استعادة الدولة وتخليص الوطن من شتى الأخطار الداخلية والخارجية".

وأكد أن وجود مؤسسات الدولة في الداخل اليمني سينعكس بمكاسب وطنية على الصعيدين الداخلي والخارجي وإلى أن تتحقق الغاية المنشودة المتمثلة بالسلام الشامل الذي تنجزه وتضمنه سلطة القانون".

وأمس الثلاثاء، أدى مجلس القيادة الرئاسي اليمين الدستورية أمام هيئة رئاسة البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور عربي ودولي.