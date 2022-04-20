غداة عودة مجلس الرئاسة.. الحزام الأمني بعدن يمنع أي مظاهرات أو احتججاجات حزب الاصلاح اليمني: عودة مؤسسات الدولة إلى عدن خطوة في مهمة استعادة الدولة أردوغان يكشف عن هدف عملية "قفل المخلب" بشمال العراق توقيع اتفاقيات بين الصين وجزر سليمان تثير الهلع والخوف في دول الغرب ورئيس حكومة الجزر يرد بتصريحات تزيد القلق تفاصيل صورة قاتمة للاقتصاد العالمي .. أمريكا والصين لن تفلتا والتدهور الأكبر لمنطقة اليورو الرئيس ”رشاد العليمي“ يكشف عن اتفاق مع الأمم المتحدة يخص رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين جديدة من "واتس آب" ستثير إعجاب و"طمأنينة" المستخدمين احتكار عربي لتشكيلة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة طهران تكشف عن آخر تطورات المفاوضات حول الاتفاق النووي والأرصدة الإيرانية المجمدة في تطورات مفاجئة وغير مسبوقة...الدولار يقفز لأعلى مستوى في 20 عاما مقابل الين
اعتبر حزب التجمع اليمني للإصلاح، عودة مؤسسات الدولة إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، خطوة أولى لعهد جديد في مهمة استعادة الدولة.
وقال نائب رئيس الدائرة الإعلامية للحزب عدنان العديني، في سلسلة تغريدات "نرحب بعودة البرلمان والحكومة والمجلس الرئاسي إلى العاصمة المؤقتة عدن، آملين أن تتسارع الخطوات منذ الآن باتجاه انتشال الشعب اليمني من الأوضاع المأساوية التي حلت عليه بفعل الحرب منذ الانقلاب على الدولة".
وأضاف "أداء أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمين الدستورية في عدن هو خطوة أولى في عهد جديد تصطف فيه جميع القوى اليمنية في مهمة استعادة الدولة وتخليص الوطن من شتى الأخطار الداخلية والخارجية".
وأكد أن وجود مؤسسات الدولة في الداخل اليمني سينعكس بمكاسب وطنية على الصعيدين الداخلي والخارجي وإلى أن تتحقق الغاية المنشودة المتمثلة بالسلام الشامل الذي تنجزه وتضمنه سلطة القانون".
وأمس الثلاثاء، أدى مجلس القيادة الرئاسي اليمين الدستورية أمام هيئة رئاسة البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور عربي ودولي.