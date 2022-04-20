الرئيس ”رشاد العليمي“ يكشف عن اتفاق مع الأمم المتحدة يخص رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين

الأربعاء 20 إبريل-نيسان 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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كشف رئيس المجلس الرئاسي الرئيس، رشاد العليمي، عن اتفاق مع الأمم المتحدة يخص رواتب الموظفين المدنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال "العليمي" في كلمة له، أمس، عقب أدائه اليمين الدستورية بعدن: "اتفقنا مع الأمم المتحدة أن جمارك السفن الواصلة إلى الحديدة تسلم رواتب موظفي الدلة في مناطق الحوثيين".

وأوضح ان إجمالي الإيرادات الجمركية لسبع سفن وقود وصلت عبر ميناء الحديدة، بلغت ٢٦ مليار ريال،وإجمالي إيرادات السفن ال١٨ المتفق عليها في خطة الهدنة ، ٩٠ مليار ريال.