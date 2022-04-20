تفاصيل صورة قاتمة للاقتصاد العالمي .. أمريكا والصين لن تفلتا والتدهور الأكبر لمنطقة اليورو الرئيس ”رشاد العليمي“ يكشف عن اتفاق مع الأمم المتحدة يخص رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين جديدة من "واتس آب" ستثير إعجاب و"طمأنينة" المستخدمين احتكار عربي لتشكيلة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة طهران تكشف عن آخر تطورات المفاوضات حول الاتفاق النووي والأرصدة الإيرانية المجمدة في تطورات مفاجئة وغير مسبوقة...الدولار يقفز لأعلى مستوى في 20 عاما مقابل الين بحضور قيادات عليا في الجيش الوطني مجلس مقاومة حبيش بمارب يكرم اسر الشهداء والمعاقين مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع سلة إطعام في اليمن للعام 2022م سباق ”حوثي ـ اسرائيلي“ على انتهاك حرمات المساجد في شهر رمضان المبارك مجلس مقاومة محافظة إب يقيم أمسية رمضانية احتفاءً بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، ويدعوه لإنهاء الإنقلاب الحوثي
كشف رئيس المجلس الرئاسي الرئيس، رشاد العليمي، عن اتفاق مع الأمم المتحدة يخص رواتب الموظفين المدنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.
وقال "العليمي" في كلمة له، أمس، عقب أدائه اليمين الدستورية بعدن: "اتفقنا مع الأمم المتحدة أن جمارك السفن الواصلة إلى الحديدة تسلم رواتب موظفي الدلة في مناطق الحوثيين".
وأوضح ان إجمالي الإيرادات الجمركية لسبع سفن وقود وصلت عبر ميناء الحديدة، بلغت ٢٦ مليار ريال،وإجمالي إيرادات السفن ال١٨ المتفق عليها في خطة الهدنة ، ٩٠ مليار ريال.