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احتكار عربي لتشكيلة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 20 إبريل-نيسان 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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 أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" اليوم الاثنين، التشكيلة المثالية لجولة الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وضمت التشكيلة 9 لاعبين من فرق عربية، على الشكل التالي:

  • في حراسة المرمى: سفيان خضايرية حارس مرمى وفاق سطيف الجزائري.
  • - في خط الدفاع: محمد أمين توجاي (الترجي التونسي)، أشرف داري (الوداد المغربي)، عبد القادر بدران (الترجي التونسي) وأيوب العملود (الوداد المغربي).
  • - في خط الوسط: لاكاي (صن داونز الجنوب إفريقي)، كوليبالي (الترجي التونسي) ومحمد زريدة (الرجاء المغربي).
  • - في خط الهجوم: تياغو أزولاو (بيترو أتليتكو)، جي مبينزا (الوداد المغربي) وحسين الشحات (الأهلي المصري)
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