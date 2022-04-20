احتكار عربي لتشكيلة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 20 إبريل-نيسان 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" اليوم الاثنين، التشكيلة المثالية لجولة الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وضمت التشكيلة 9 لاعبين من فرق عربية، على الشكل التالي: