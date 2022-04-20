بحضور قيادات عليا في الجيش الوطني مجلس مقاومة حبيش بمارب يكرم اسر الشهداء والمعاقين

الأربعاء 20 إبريل-نيسان 2022 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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كرم مجلس مقاومة مديرية حبيش -اب اليوم الثلاثاء اسر الشهداء والمعاقين في فعالية رمضانية ثقافية لأبناء المديرية في محافظة مارب .

وهنأ مستشار وزارة الدفاع العميد الركن محمد الحبيشي في كلمة له خلال الفعالية أبناء الجيش الوطني عامة وأبناء مديرية حبيش خاصة بتشكيل المجلس الرئاسي وادائهم اليمين الدستورية امام مجلس النواب بعدن وعودة الحكومة والمجلس الى ارض الوطن .

وأشاد الحبيشي بنضال أبناء مديرية حبيش في صفوف الجيش الوطني لمواجهة المشروع الحوثي في مختلف الجباهات والمناطق اليمنية .

وثمن الحبيشي التضحيات البطولية التي سطرها ابناء مديرية حبيش وتقديم مئات الشهداء والجرحى في جبهات الدفاع عن الوطن ومكتسباته .

وقال الحبيشي أن تلك التضحيات لن تذهب سدى وأن مبشرات نتائج استعادة الدولة تلوح في الافق من خلال المبشرات السياسية وتوحيد الصفوف الوطنية لمواجهة الانقلابيين .

و كرم مجلس مقاومة مديرية حبيش التابعة لمحافظة اب اسر الشهداء والمعاقين في الفعالية الرمضانية الثقافية لأبناء المديرية في محافظة مارب .

من جهته ثمن نائب مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني العقيد نبيل اسكندر المبادرة الى تكريم اسر الشهداء .

موضحا أن تكريمهم يشعر اسر الشهداء بإحتوائهم والاهتمام بهم ومواساتهم وأنهم أحق بالتكريم وما هو إلا بذرة في ما قدمه الشهداء من اجل الوطن ومن أجل بقاء الناس أحياء بسلام .

وتخللت الفعالية كلمات للشخصيات الإجتماعية والعسكرية والقبلية في مديرية حبيش بمحافظة مارب أشادت بتوحيد الصفوف وتكثيف الجهود لمواجهة المشروع الفارسي في اليمن .