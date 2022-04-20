مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع سلة إطعام في اليمن للعام 2022م

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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمدينة مأرب مشروع "سلة إطعام" تستهدف مختلف محافظات الجمهورية للعام 2022م.
ويهدف المشروع الذي يتم بالتعاون مع جمعية بناء الخيرية للتنمية الإنسانية BCFHD، الى الاسهام في تخفيف معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
ويستهدف المشروع قرابة 13ألف أسرة من الأسر الفقيرة والمتضررة من الصراع ، في 7 محافظات يمنية.
وخلال تدشين المشروع أشاد نائب مدير الوحدة التنفيذية للنازحين الدكتور خالد الشجني، بدور مركز الملك سلمان لما يقدمه من مشاريع في مختلف قطاعات العمل الإنساني والإغاثي وكذلك ما يقدمه من دعم للمنظمات المحلية والدولية ..
وأوضح مندوب جمعية بناء الخيرية للتنمية في محافظة مأرب- محمد هزاع " بدء توزيع 2925 سلة غذائية سيستفيد منها 17550 فردا في مديريات المدينة والوادي و حريب بمأرب". حضر التدشين الدكتور / لطف الغباري منسق المشاريع الإغاثية فرع مأرب.