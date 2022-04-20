مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع سلة إطعام في اليمن للعام 2022م سباق ”حوثي ـ اسرائيلي“ على انتهاك حرمات المساجد في شهر رمضان المبارك مجلس مقاومة محافظة إب يقيم أمسية رمضانية احتفاءً بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، ويدعوه لإنهاء الإنقلاب الحوثي نتائج جديدة اكتشفها العلماء مؤخرا عن الفيروسات! محمد صلاح يحقق إنجازا غير مسبوق في إنجلترا لمستخدم غوغل وفيسبوك.. احم خصوصيتك الآن بـ30 ثانية شكوى ضد مدير عام بيحان لسوء استخدام سلطته وإقحام ”قوات العمالقة“ في قضايا المواطنين الخارجية السعودية:نؤكد دعمنا الكامل لمجلس القيادة الرئاسي وسنواصل الدعم للشعب اليمني قنبلة "ديون" تهدد اقتصاد العالم.. الأكبر في التاريخ أبرز الرسائل العسكرية التي وجهها رئيس مجلس القيادة الرئاسي للقوات المسلحة وللحوثيين والمجتمع الدولي
تألق المصري محمد صلاح نجم ليفربول خلال مباراة فريقه يوم الثلاثاء أمام ضيفه مانشستر يونايتد في لقاء مؤجل من الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل صلاح هدفين من أهداف فريقه الأربعة في المباراة بالإضافة لصناعة الهدف الأول لزميله الكولومبي لويس دياز.
وحسب شبكة "أوبتا" العالمية لإحصاءات كرة القدم، أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ "البريميرليغ" يسجل 5 أهداف بشباك مانشستر يونايتد في موسم واحد بعد أن سبق له تسجيل "هاتريك" في شباك اليونايتد خلال مباراة الدور الأول من الدوري، التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد" معقل "الشياطين الحمر"، في اللقاء الذي فاز به "الريدز" بخماسية نظيفة.
وبهدفيه اليوم، رفع صلاح رصيده في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 22 هدفا موسعا الفارق إلى 5 أهداف عن أقرب مطارديه الكوري الجنوبي هيونغ مين سون نجم توتنهام هوتسبير.