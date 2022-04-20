شكوى ضد مدير عام بيحان لسوء استخدام سلطته وإقحام ”قوات العمالقة“ في قضايا المواطنين

الأربعاء 20 إبريل-نيسان 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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رفع مواطنون من مديرية بيحان محافظة شبوة شكوى الى محافظ المحافظة الشيخ عوض الوزير مناشدين تدخله في قضية منظورة لديه بخصوص المتهمين من آل قصيلة الذين تم الإفراج عنهم من قبل مدير المديرية دون وجه قانوني .

وطالب أبناء بيحان في الشكوى المرفوعة المحافظ الوزير بإلزام مدير المديرية بإعادة المتهمين الذين قام بالإفراج عنهم إلى السجن ومنعه من التدخل بقضيتهم والتقيد بالتوجهات السابقة الصادرة من قبل المحافظ بحسب النظام والقانون والاعراف القبلية والاتفاق المبرم بينهم بنظر المحافظ.



وقال أبناء بيحان حسب شكوهم " إننا تقدمنا بالشكوى في مواجهه المتهمين ال قصيلة وكان منكم الزامنا والمشكو بهم بتحرير "غرس" لمحكم للفصل بالقضية بحسب "الغرس" وما تم الاتفاق عليه ووفقاً للشرع والعرف إلا أن مدير عام مديرية بيحان يعمل على عرقلة ماتم من خلال الإفراج عن المتهمين المحتجزين".

وأكدوا إن مدير عام مديرية بيحان يضغط عليهم بتوقيع اتفاقيات صلح مناقضة لما تم الاتفاق عليه حسب توجيهات المحافظ بالاضافة الى محاولاته إدخال قوات العمالقة مما قد تسبب بعرقلة القضية وادخالهم في فتنة أخرى .