الخارجية السعودية:نؤكد دعمنا الكامل لمجلس القيادة الرئاسي وسنواصل الدعم للشعب اليمني

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بارك وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني تأديتهم اليمين الدستورية اليوم في عدن.
إعلاء مصلحة اليمن:
وتابع وزير الخارجية في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر: نُثمن حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق لإعادة الأمن والاستقرار.
السعودية أكبر داعم للشعب اليمني:
وشدد فيصل بن فرحان على أن المملكة كانت ولا تزال أكبر داعم للشعب اليمني، وسوف تواصل القيام بذلك، ونؤكد دعمنا الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له.