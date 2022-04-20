الخارجية السعودية:نؤكد دعمنا الكامل لمجلس القيادة الرئاسي وسنواصل الدعم للشعب اليمني

الأربعاء 20 إبريل-نيسان 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 461

بارك وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني تأديتهم اليمين الدستورية اليوم في عدن.

إعلاء مصلحة اليمن:

وتابع وزير الخارجية في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر: نُثمن حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق لإعادة الأمن والاستقرار.

السعودية أكبر داعم للشعب اليمني:

وشدد فيصل بن فرحان على أن المملكة كانت ولا تزال أكبر داعم للشعب اليمني، وسوف تواصل القيام بذلك، ونؤكد دعمنا الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له.