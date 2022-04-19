الخطوة التالية لإجراءات نقل السلطة بعد أداء اليمين وناشطون يتمنوا من رئيس واعضاء المجلس الرئاسي الوفاء باليمين الذي اقسموا عليه

الثلاثاء 19 إبريل-نيسان 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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أدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واعضاء المجلس، عصر اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في العاصمة عدن (جنوبي اليمن).

وادى الرئيس رشاد العليمي مع بقية اعضاء المجلس ،القسم، أمام مجلس النواب، بحضور رؤساء وأعضاء مجالس الوزراء والشورى والقضاء الأعلى واللجنة العليا للانتخابات ولجنة الشؤون العسكرية.

وحضر أداء اليمين الدستورية ايضا عدد من سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج، وسفراء الاتحاد الأوروبي، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وممثلو القوى والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من الشخصيات الاجتماعية والوجهاء.

وكان رئيس المجلس الرئاسي،الدكتور رشاد العليمي واعضاء المجلس( فرج البحسني، سلطان العرادة ،عيدروس الزبيدي ،طارق صالح ،ابو زرعه المحرمي، عثمان مجلي،عبدالله العليمي) وصلوا،تباعا، خلال الساعات الماضية الى عدن قادمين من العاصمة السعودية الرياض.

ووصل كذلك رئيس مجلس الشورى، أحمد عبيد بن دغر، ووزير الدفاع، محمد المقدشي، وكان قد سبقهما رئيسا الحكومة ومجلس النواب وعدد من الوزراء وأعضاءِ مجلسي النواب والشورى.

وتمت مراسم اداء اليمين الدستورية، اجراءات امنية مشددة، في عدن ويلحق هذه الخطوة، خطوة منح البرلمان الثقة للمجلس الرئاسي، لتكتمل بذلك اجراءات نقل السلطة من الرئيس السابق هادي، الى رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

وتداول ناشطون صورا لأعضاء المجلس الرئاسي، بينهم عيدروس الزبيدي، وهم يؤدون اليمين الدستورية.. وتمنوا عليهم،الوفاء باليمين الذي اقسموا عليه، بحسب ما رصده محرر مأرب برس من تعليقات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

*وللتذكير تنص المادة (160) من دستور الجمهورية اليمنية والتي تتضمن نص اليميـن الدستوريـة على الآتي:-

«أقسم بـالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسولـه، وأن أحـافظ مخلصـاً على النظام الجمهـوري، وأن أحـترم الدستور والقـانـون، وأن أرعـى مصالـح الشعـب وحـرياتـه رعايـة كـاملـة وأن أحـافـظ على وحـدة الوطـن واستقلالـه وسلامـة أراضيـــه».

وعقد مجلس النواب اليوم ثاني جلساته برئاسة سلطان البركاني، وحضور المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي وبعض دول الخليج، والحكومة اليمنية وأعضاء المجلس الرئاسي الجديد.

ويستعد البرلمان لعقد جلسة جديدة لمنح الثقة للمجلس الرئاسي.

وخلال الجلسة، أكد رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، على المضي في المسار الحتمي سلماً أو حرباً ببوصلة واحدة قِبلتها صنعاء التاريخ والحضارة.

وجدد التأكيد أن العالم أيد مخرجات لقاء الرياض التشاوري الذي أسفر عنه اجراء الإصلاحات وتوحيد جبهتنا وأشاد بشجاعتنا في الانفتاح على السلام والمصالحة..