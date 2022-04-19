الخطوة التالية لإجراءات نقل السلطة بعد أداء اليمين وناشطون يتمنوا من رئيس واعضاء المجلس الرئاسي الوفاء باليمين الذي اقسموا عليه في أول خطاب بعد اداء اليمين.. الرئيس العليمي يحدد 4 أولويات للمجلس ويضع هدفا استراتيجيا يرتبط بدول الخليج أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي في صنعاء وعدن مساء اليوم الإمارات تستدعي سفير الإحتلال الإسرائيلي الرئيس ”رشاد العليمي“ وأعضاء مجلس الرئاسة يؤدون اليمين الدستورية وسط اجراءات امنية مشددة هل ينجح المجلس الرئاسي اليمني في مواجهة التحديات؟ مسؤول حكومي : مؤسسات الدولة ستبقى داخل الوطن الحكومة ”الشرعية“ تمنح تصاريح دخول 7 سفن نفطية إلى ”الحديدة“ وتتحدث عن رواتب الموظفين في مناطق سيطرة ”الحوثي“ رئيس هيئة الأركان الفريق «صغير بن عزيز»يؤكد جاهزية الجيش والمقاومة لخوض المعركة الفاصلة مع مليشيا الحوثي أقر موازنة عامة للدولة للعام 2022م.. تفاصيل أول اجتماع للحكومة منذ تنحي ”هادي“ وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي
قال رئيس المجلس الرئاسي، رشاد محمد العليمي، اليوم الثلاثاء أن المجلس سيمضي بروح الفريق الواحد، ويلتزم أمام أبناء الشعب اليمني شمالا وجنوبا بالسير على قاعدة الشراكة، والتوافق الوطني لمواجهة كافة التحدّيات السياسية والعسكرية، والأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية.
وأضاف عقب اداء اليمين الدستورية امام البرلمان، أن على رأس أولويات المجلس إنهاء الانقلاب والحرب، واستعادة الدولة والسلام والاستقرار ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي، وإعادة بناء المؤسسات واستقرارها في العاصمة المؤقتة عدن، وعلى امتداد التراب الوطني كله.
وأشار إلى أن المجلس سيسعى بكل جهد وإخلاص من أجل السلام، وستظل يده ممدودة للسلام العادل والمستدام، الذي يحافظ على الدولة ومؤسساتها الدستورية، ونظامها الجمهوري، ووحدتها الوطنية.
وقال إن المؤسسة العسكرية هي واحدة من أهم ركائز الاستقرار، ومهمة المجلس هي الحفاظ عليها أفرادا ومؤسسات، وتعزيز دورها في حماية الوطن وسيادته والحفاظ على مكتسبات الثورة اليمنية (سبتمبر وأكتوبر).
ولفت الرئيس العليمي الى ان انضمام اليمن لدول مجلس التعاون هدف رئيسي نسعى لتحقيقه.
كما ألقى رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، كلمة، أكد خلالها المضي في المسار الحتمي سلماً أو حرباً ببوصلة واحدة قِبلتها صنعاء التاريخ والحضارة، مؤكدا أن العالم أيد مخرجات لقاء الرياض التشاوري، الذي أسفر عنه إجراء الإصلاحات، وتوحيد جبهتنا الداخلية.
وخاطب البركاني مليشيا الحوثي بقوله: "نرفع غصن الزيتون بيد والبندقية بيد أخرى، ونقول لا تسقطوا غصن الزيتون من أيدينا، وأنها فرصتنا جميعا بأن نسلك طريق السلام العادل والمشرف".