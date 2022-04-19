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أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي في صنعاء وعدن مساء اليوم

الثلاثاء 19 إبريل-نيسان 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء- اليوم الثلاثاء 19/04/2022: 

الأسعار في صنعاء: 

 شراء الدولار 556

بيع الدولار 565

شراء السعودي 147.50

بيع السعودي 148.50

أسعار الصرف في عدن

 شراء الدولار 870

بيع الدولار 890

شراء السعودي 230

بيع السعودي 235

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