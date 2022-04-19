الخطوة التالية لإجراءات نقل السلطة بعد أداء اليمين وناشطون يتمنوا من رئيس واعضاء المجلس الرئاسي الوفاء باليمين الذي اقسموا عليه في أول خطاب بعد اداء اليمين.. الرئيس العليمي يحدد 4 أولويات للمجلس ويضع هدفا استراتيجيا يرتبط بدول الخليج أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي في صنعاء وعدن مساء اليوم الإمارات تستدعي سفير الإحتلال الإسرائيلي الرئيس ”رشاد العليمي“ وأعضاء مجلس الرئاسة يؤدون اليمين الدستورية وسط اجراءات امنية مشددة هل ينجح المجلس الرئاسي اليمني في مواجهة التحديات؟ مسؤول حكومي : مؤسسات الدولة ستبقى داخل الوطن الحكومة ”الشرعية“ تمنح تصاريح دخول 7 سفن نفطية إلى ”الحديدة“ وتتحدث عن رواتب الموظفين في مناطق سيطرة ”الحوثي“ رئيس هيئة الأركان الفريق «صغير بن عزيز»يؤكد جاهزية الجيش والمقاومة لخوض المعركة الفاصلة مع مليشيا الحوثي أقر موازنة عامة للدولة للعام 2022م.. تفاصيل أول اجتماع للحكومة منذ تنحي ”هادي“ وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء- اليوم الثلاثاء 19/04/2022:
الأسعار في صنعاء:
شراء الدولار 556
بيع الدولار 565
شراء السعودي 147.50
بيع السعودي 148.50
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 870
بيع الدولار 890
شراء السعودي 230
بيع السعودي 235