الرئيس ”رشاد العليمي“ وأعضاء مجلس الرئاسة يؤدون اليمين الدستورية وسط اجراءات امنية مشددة

الثلاثاء 19 إبريل-نيسان 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 497

أدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وأعضاء المجلس اليمين الدستورية، اليوم، أمام مجلس النواب في العاصمة المؤقتة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقالت مصادر سياسية إن الرئيس رشاد العليمي وأعضاء المجلس السبعة أدوا اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

وكان رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة ورئيس وأعضاء مجلسي النواب والشورى قد وصلوا تباعاً من الرياض إلى عدن، خلال اليومين الماضيين، للاستعداد لأداء اليمين الدستورية.

وفي سياق متصل، قالت مصادر أمنية إن قوات الأمن انتشرت بشكل مكثف في شوارع المدينة، وأغلقت خط الجسر البحري وعددا من الشوارع الرئيسية، في العاصمة المؤقتة عدن.

وكانت مصادر محلية أفادت بأن عضو المجلس، اللواء فرج البحسني، وصل على متن طائرة عسكرية قادما من مطار الريان، وكان في استقباله عدد من مسؤولي الحكومة، كما وصل أعضاء المجلس سلطان العرادة وعيدروس الزبيدي وطارق صالح قادمين من العاصمة السعودية الرياض.

وأضافت المصادر أن رئيس مجلس الشورى، أحمد عبيد بن دغر، ووزير الدفاع، محمد المقدشي، وصلا إلى مطار عدن، وكان قد سبقهما رئيسا الحكومة ومجلس النواب وعدد من الوزراء وأعضاءِ مجلسي النواب والشورى.

وعقدت هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية أول اجتماع لها في عدن؛ لمناقشة ترتيبات انعقاد جلسات البرلمان.

ووفق وكالة "سبأ"، وقف الاجتماع أمام مجمل الأوضاع العامة على الساحة الوطنية وأولويات المرحلة الراهنة، وضرورة تكاتف الجهود لاستكمال استعادة الدولة.

واستعرض اللقاء جدول أعمال المجلس، والترتيبات اللازمة لعقد جلساته في دورته الأولى من دور الانعقاد الثاني.

وأكد الاجتماع حرص على أداء مؤسسات الدولة المهام المناطة بها، وسرعة معالجة الأوضاع الاقتصادية، إضافة إلى متطلبات ضبط الأمن والاستقرار.