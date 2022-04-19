الحكومة ”الشرعية“ تمنح تصاريح دخول 7 سفن نفطية إلى ”الحديدة“ وتتحدث عن رواتب الموظفين في مناطق سيطرة ”الحوثي“

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أعلنت الحكومة اليمنية، الإثنين، أنها منحت تصاريح دخول 7 سفن نفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، خلال أسبوعين من الهدنة.
جاء ذلك في تغريدة عبر "تويتر" نشرها وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك.
وقال بن مبارك "خلال الأسبوعين الأول والثاني من الهدنة تم إصدار تصاريح دخول 7 سفن مشتقات نفطية حتى الآن إلى ميناء الحديدة (الخاضع لسيطرة الحوثيين)".
وأضاف: "تقوم المليشيات الحوثية بتحصيل الرسوم على حمولات هذه السفن والتي كانت مخصصة لدفع مرتبات الموظفين وفقاً لاتفاق ستوكهولم (عام 2018)".
وتابع: "يجب توظيف هذه الإيرادات لدفع المرتبات الآن".
وفي 1 أبريل/نيسان الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، مع ترحيب سابق من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والقوات الحكومية والحوثيين الموالين لإيران.