مسؤول حكومي : مؤسسات الدولة ستبقى داخل الوطن الحكومة ”الشرعية“ تمنح تصاريح دخول 7 سفن نفطية إلى ”الحديدة“ وتتحدث عن رواتب الموظفين في مناطق سيطرة ”الحوثي“ رئيس هيئة الأركان الفريق «صغير بن عزيز»يؤكد جاهزية الجيش والمقاومة لخوض المعركة الفاصلة مع مليشيا الحوثي أقر موازنة عامة للدولة للعام 2022م.. تفاصيل أول اجتماع للحكومة منذ تنحي ”هادي“ وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي موسكو تتحرك ضد تل أبيب.. بوتين يطالب بينيت بتسليم أرض بالقدس ليضمها إلى أراضي روسيا ! تصعيد عسكري حوثي خطير وقائد جبهة صرواح يؤكد :الرهان على الهدنة والسلام مع المليشيات ستكون عواقبه كارثية بتوجيهات من عبد الملك الحوثي.. تفاصيل صفقة حوثية جديدة مع تنظيم «القاعدة» لتنفيذ مخطط إجرامي يستهدف المناطق المحررة فور وصوله إلى عدن.. نائب رئيس مجلس القيادة «البحسني» يناقش مع وزير الدفاع مستجدات الاوضاع في جبهات القتال الأمم المتحدة تعلن توقيع اتفاق مع جماعة ”الحوثي“ مانشستر يونايتد سيعلن رسميا تعيين تن هاج مدربا للفريق
أكد رئيس الأركان هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، جاهزية الجيش والمقاومة والقبائل المساندة لخوض المعارك الفاصلة مع مليشيا الحوثي الإيرانية، في حال رفضها للهدنة، واستمرارها في ممارستها الرافضة للسلام.
جاء ذلك خلال لقاء الفريق بن عزيز، اليوم الإثنين، قيادة مجلس مقاومة أمانة العاصمة، لمناقشة دور المقاومة في رفد الجبهات بالرجال، وما تقدمه من دعم لوجستي للمعركة.
وأشاد رئيس هيئة الأركان بن عزيز، بدور المقاومة الشعبية، في مساندة أبطال الجيش في مختلف الجبهات.
وبارك اللقاء تشكيل مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس رشاد العلمي، مؤكدا الالتفاف حول المجلس والمضي قدما في معركة إنهاء الانقلاب.
وأكد الفريق بن عزيز خلال اللقاء، على أهمية الدور الذي تقوم به المقاومة في المعركة الوطنية، مشيدا بمواقفها وتضحياتها في سبيل استعادة الدولة.