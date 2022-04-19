رئيس هيئة الأركان الفريق «صغير بن عزيز»يؤكد جاهزية الجيش والمقاومة لخوض المعركة الفاصلة مع مليشيا الحوثي

الثلاثاء 19 إبريل-نيسان 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد رئيس الأركان هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، جاهزية الجيش والمقاومة والقبائل المساندة لخوض المعارك الفاصلة مع مليشيا الحوثي الإيرانية، في حال رفضها للهدنة، واستمرارها في ممارستها الرافضة للسلام.

جاء ذلك خلال لقاء الفريق بن عزيز، اليوم الإثنين، قيادة مجلس مقاومة أمانة العاصمة، لمناقشة دور المقاومة في رفد الجبهات بالرجال، وما تقدمه من دعم لوجستي للمعركة.

وأشاد رئيس هيئة الأركان بن عزيز، بدور المقاومة الشعبية، في مساندة أبطال الجيش في مختلف الجبهات.

وبارك اللقاء تشكيل مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس رشاد العلمي، مؤكدا الالتفاف حول المجلس والمضي قدما في معركة إنهاء الانقلاب.

وأكد الفريق بن عزيز خلال اللقاء، على أهمية الدور الذي تقوم به المقاومة في المعركة الوطنية، مشيدا بمواقفها وتضحياتها في سبيل استعادة الدولة.