موسكو تتحرك ضد تل أبيب.. بوتين يطالب بينيت بتسليم أرض بالقدس ليضمها إلى أراضي روسيا !

الثلاثاء 19 إبريل-نيسان 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الإثنين، عن رسالة وصفتها بـ”النادرة”، بعثها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، تتعلق بأرض كنيسة “ألكسندر نيباسكي” بالقدس، والتي تطالب موسكو بتسجيلها باسم الحكومة الروسية.

بوتين يبعث رسالة لبينيت

في تقريرٍ لها قالت الصحيفة العبرية: “بوتين أرسل مؤخراً رسالة إلى نفتالي بينيت، يطالبه فيها بتسليم أرض الكنيسة الواقعة في البلدة القديمة بمدينة القدس لروسيا”، لافتةً إلى أن الرسالة بمثابة خطوة “غير عادية”.

وأضاف التقرير: “هناك قلق إسرائيلي من مزيد من التدهور في العلاقات مع روسيا، وحدوث أزمة دبلوماسية حقيقية مع زيادة التوترات بشأن نقل ملكية أرض الكنيسة للحكومة الروسية”.

بحسب “يديعوت أحرونوت”، فإن “الغضب الروسي ينبع من قرار محكمة إسرائيلية صدر الشهر الماضي، بعدم نقل أرض ألكسندر للحكومة الروسية”.

وكانت المحكمة المركزية في القدس ألغت في مارس/آذار الفائت، تسجيل الأرض المقامة عليها “كنيسة ألكسندر نيباسكي” باسم الحكومة الروسية.

هذا وتعتبر الأرض المقامة عليها الكنيسة في البلدة القديمة في القدس “ذات حساسية بالغة” وهي مسجلة في سجل الأراضي العثماني باسم “المملكة الروسية”، وفق ما أوردت صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية.

وفي أغسطس/آب 2017، تقدمت الحكومة الروسية بطلب لتسجيلها كمالكة حقوق في هذه الأرض في سجل الأراضي الإسرائيلية، الذي يشمل أراضي لم يتم تسوية ملكيتها.

وعام 2019، تصدرت قضية أرض الكنيسة عناوين الصحف، وذلك بعد سجن فتاة إسرائيلية في موسكو بتهمة حيازة المخدرات، حيث وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو آنذاك، بوتين بنقل الأرض للملكية الروسية كجزء من صفقة إطلاق سراح الفتاة.

إسرائيل تثير غضب روسيا

تأتي الرسالة الروسية الأخيرة التي كشفت عن مضمونها “يديعوت أحرونوت”، في وقت تتزايد فيه التوترات بين موسكو وتل أبيب حيال موقف الأخيرة وحياديتها مما يجري في أوكرانيا، ليتطور الوضع إلى استدعاء السفير الإسرائيلي لدى روسيا.

ومساء أمس الأحد، استدعت الخارجية الروسية السفير الإسرائيلي أليكس بن تسيفي، للمثول أمامها الإثنين، بحسب إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوردت بأن “استدعاء موسكو، للسفير الإسرائيلي لديها، يأتي بعد إدانات إسرائيلية عدّة للتدخل الروسي العسكري في أوكرانيا”.

ووجّهت روسيا، الجمعة، انتقادات شديدة اللهجة إلى “إسرائيل”، على خلفية تصويت الأخيرة لصالح قرار تعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقالت الخارجية الروسية في بيان، إن إسرائيل “تخالف قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال مواصلة الاحتلال غير القانوني والضم الزاحف لأراضي الفلسطينيين”.

بوتين يتصل بعباس

في سياقٍ متصل، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، اتصالاً هاتفياً مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أكد فيه “رفضه” للممارسات الإسرائيلية التي تحول دون وصول المصلين بحرية إلى المسجد الأقصى المبارك.

وشدد بوتين خلال اتصاله على ضرورة “احترام الوضع التاريخي القائم للمسجد الأقصى، والقدس”، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

كما أكد خلال الاتصال الهاتفي على موقف روسيا الثابت لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وأن روسيا ستواصل تقديم دعمها السياسي للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.