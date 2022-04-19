تصعيد عسكري حوثي خطير وقائد جبهة صرواح يؤكد :الرهان على الهدنة والسلام مع المليشيات ستكون عواقبه كارثية

الثلاثاء 19 إبريل-نيسان 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كسرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الإثنين، محاولات هجومية، وتسللات لمليشيا الحوثيين الإيرانية في عدة جبهات قتالية في محافظة مأرب.

وتمكن الأبطال في الجيش والمقاومة خلال الساعات الماضية من كسر هجمات وتسللات للمليشيا الحوثية بعدة جبهات جنوب وغرب المحافظة، وكبدتها خسائر بشرية مرحبا.

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت"عن قائد جبهة صرواح العميد الركن هلال القامص قولة بإن الأبطال بالجيش الوطني والمقاومة الشعبية تصدوا لعدة هجمات وتسللات لمليشيا الحوثي الإيرانية في خرق مستمر للهدنة.

وأضاف إن مليشيا الحوثي الإيرانية استغلت الهدنة من أجل حشد عناصرها، ونقل المعدات والآليات القتالية إلى مختلف جبهات القتال في محيط المحافظة.

وأكد أن المليشيا لم تلتزم بأي هدنة، أو اتفاق، ولا تؤمن بالسلام والحوار والتعايش مع المجتمع، متسائلاً: "فكيف يحاول البعض أن يقنعنا بالسلام معها".

وتابع "الرهان على الهدنة، والسلام مع مليشيات إرهابية غادرة ستكون عواقبه كارثية".

مليشيا الحوثي تواصل خرق الهدنة

هذا فيما تواصل مليشيا الحوثي الإيرانية خروقاتها للهدنة الأممية في كافة جبهات القتال بمحافظات تعز والحديدة والضالع وحجّة وصعدة والجوف ومارب.

ورصدت قوات الجيش ٧٤ خرقاً للهدنة ارتكبتها المليشيا الحوثية يوم الأحد (17 ابريل) منها 31 خرقاً في محور تعز، و17 في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و13 جنوب وغرب وشمال غرب محافظة مارب و5 خروقات غرب محافظة حجة، و3 في محور الضالع، وخرقان في محور أبين، وخرقان شرق الجوف، وخرقاً واحداً في جبهة رازح غرب صعدة حسب ما ذكر موقع الجيش.

وعلى رأس الخروقات محاولات تسلل نفذتها مجاميع حوثية مسلحة باتجاه مواقع عسكرية في مديرية حرض وتصدى لها أبطال قواتنا المسلحة وأحبطوها في ساعاتها الأولى.

كما أطلقت المليشيا الحوثية صاروخاً على موقع لقواتنا في جبهة البلق جنوب مارب دون أضرار بشرية. وواصلت المليشيا الدفع بتعزيزات إلى عدّة جبهات ومنها إلى مواقع في محور حيس بالحديدة.

وتمثّلت بقيّة الخروقات بإطلاق نار متواصل على مواقع قواتنا بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة في كافة الجبهات، وكذا تحليق الطيران الاستطلاعي المسيّر في كافة الجبهات المحيطة بمارب، وفي جبهتي لودر وثرة بمحور أبين، واستمر طوال ساعات النهار.