بتوجيهات من عبد الملك الحوثي.. تفاصيل صفقة حوثية جديدة مع تنظيم «القاعدة» لتنفيذ مخطط إجرامي يستهدف المناطق المحررة

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قالت قناة الحدث الفضائية إن مليشيا الحوثي الإرهابية أفرجت عن عناصر من تنظيم القاعدة، بتوجيهات من زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي.
وأكدت أن المليشيا أفرجت عن نحو 31 عنصرا من عناصر تنظيم القاعدة المحتجزين في السجون الخاضعة لها.
وأضافت أن من بين المفرج عنهم 3 متورطين بالتفجير الإرهابي الذي استهدف العرض العسكري في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء عام 2012م.
وأشارت المصادر إلى أن إفراج المليشيا التابعة لإيران، عن عناصر القاعدة تمت بصفقة مقابل تنفيذهم عمليات إرهابية بالمناطق المحررة.
ويرى مراقبون أن عملية إطلاق سراح معتقلي القاعدة صفعة للجهود الدولية في مكافحة الإرهاب، ويشكل تهديدًا لحياة الأفراد في المناطق التي ينشط فيها تنظيم القاعدة والجماعات الجهادية الأخرى.
وسبق لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية أن نشر تقريرا أواخر ديسمبر من العام الماضي، ذكر فيه أن الحوثيين أفرجوا عن 70 بالمئة من معتقلي القاعدة في السجون الواقعة بمناطق سيطرتهم، فيما كان عدد سجناء التنظيم عند اقتحام مليشيا الحوثي صنعاء نحو 400 معتقل.