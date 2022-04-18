فور وصوله إلى عدن.. نائب رئيس مجلس القيادة «البحسني» يناقش مع وزير الدفاع مستجدات الاوضاع في جبهات القتال

الإثنين 18 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - متابعات

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وصل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم إلى العاصمة المؤقتة عدن، والتقى فور وصوله بوزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي.

وناقش اللقاء وضع جبهات القتال، ومدى إلتزام قوات الجيش الوطني بالهدنة، وما يقابلها من خروقات للهدنة من قبل الحوثيين، والتي كان آخرها ارتكاب الميليشيات 87 خرقًا يوم السبت رصدتها قوات الجيش في كافة الجبهات.

واستمع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، من الفريق الركن المقدشي، ورئيس لجنة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان اللواء الركن علي الفضلي، إلى شرحٍ حول مهام اللجنة في تقييم العمل اللوجستي والاطلاع على مطالب واحتياجات المناطق العسكرية الخاصة بالغذاء والجوانب الصحية والتأمين الفني ووضع المعالجات لها، بالإضافة إلى تقرير أولي حول نتائج زيارات اللجنة إلى المناطق العسكرية الأولى والثانية والرابعة حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت.

وأكد اللواء الركن البحسني على أهمية رص الصفوف وتوحيد الجهود للخروج بالبلد من أزمة الحرب التي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء واثقلت كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن مجلس القيادة الرئاسي فتح أبوابه للجنوح إلى إحلال سلام شامل ودائم، لرفع معاناة المواطنين والتخفيف عنهم شدة الأوضاع المأساوية، ولن يتوانى في اتخاذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن الوطن.

وأشاد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بجهود لجنة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان، ومهامها في تلمّس أوضاع المناطق العسكرية في سبيل وضع الحلول للاشكاليات والصعوبات القائمة، مثمنًا جهود قوات الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية المرابطين في مواقع الشرف والعزة دفاعًا عن الدين والأرض والعرض.

حضر اللقاء، أعضاء لجنة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان، العميد عبدالله السقلدي، والعقيد الركن أبوبكر العمري.