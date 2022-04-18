الأمم المتحدة تعلن توقيع اتفاق مع جماعة ”الحوثي“

الإثنين 18 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين 18 أبريل/نيسان، عن توقيع اتفاقية مع جماعة الحوثي اليمنية بشأن حماية الأطفال ومنع الانتهاكات الجسيمة بحقهم في سياق النزاع المسلح.

جاء ذلك بحسب ما ذكره ستيفان دوجاريك، متحدث أمين عام الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال المتحدث "وقعت جماعة الحوثي، المعروفة أيضًا باسم أنصار الله ،خطة عمل مع الأمم المتحدة؛ لإنهاء ومنع تجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة.. والتزم الحوثي بتحديد وإطلاق سراح الأطفال من صفوفهم في غضون ستة أشهر ".

وأضاف "وقعت فرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة بقضايا الأطفال والنزاع المسلح ، خطة العمل كشاهدة، ودعت جميع أطراف النزاع إلى اغتنام فرصة الهدنة الحالية لإعطاء الأولوية لحقوق الأطفال واحتياجاتهم"

وزاد "كما أكدت الممثلة الخاصة استعداد الأمم المتحدة لدعم الحوثي في تنفيذ هذه الاتفاقية".

وفي 1 أبريل/نيسان الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي.

وتابع دوجاريك "وبذلك واعتبارًا من اليوم، تكون كافة الأطراف الرئيسية للنزاع في اليمن قد وقعت التزامات بإنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال".