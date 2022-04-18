الأمم المتحدة تعلن توقيع اتفاق مع جماعة ”الحوثي“ مانشستر يونايتد سيعلن رسميا تعيين تن هاج مدربا للفريق قاذفات نووية روسية تحلق قرب أوكرانيا.. والجيش الروسي يدمر مخزناً كبيراً لأسلحة أجنبية بلفيف أشهر واعظم أحداث التاريخ في مثل هذا اليوم 17 رمضان «سلطان البركاني» يترأس إجتماعا هاماً لرئاسة البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية بـ عدن- تفاصيل إشهار ملتقى مديريات صبر بإقليم سبأ الرئيس ”رشاد العليمي“ وأعضاء مجلس الرئاسة وسفراء الاتحاد الاوروبي يصلون العاصمة المؤقتة عدن دولة خليجية تعلن عن تعديلات جديدة في نظام الإقامة العليمي ينفي وضع الرئيس السابق تحت الإقامة الجبرية المبعوث الأممي في عدن وطائرات سعودية جديدة تحط في مطار العاصمة المؤقتة
ذكرت تقارير إعلامية أن نادي مانشستر يونايتدالإنجليزي لكرة القدم يرغب في الإعلان رسميا في وقت قريب عن تعيين إريك تن هاج مديرا فنيا للفريق.
وأشارت تقارير إلى أن المفاوضات مع نادي أياكس الهولندي، الذي يتولى تن هاج 52/ عاما/ تدريب فريقه حاليا، اقتربت من الحسم.
ويشغل رالف رانجنيك منصب المدير الفني لمانشستر يونايتد بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري، وبعدها سيشغل منصبا استشاريا في النادي بعقد يستمر حتى عام 2024 .وذكرت صحيفة “جارديان” اليوم الاثنين أن تن هاج سيحصل على عقد لمدة ثلاثة أعوام مع بند يسمح بالتمديد لموسم آخر، وأن أياكس سيحصل على مليوني يورو نظير الاستغناء عن خدماته.