مانشستر يونايتد سيعلن رسميا تعيين تن هاج مدربا للفريق

الإثنين 18 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ذكرت تقارير إعلامية أن نادي مانشستر يونايتدالإنجليزي لكرة القدم يرغب في الإعلان رسميا في وقت قريب عن تعيين إريك تن هاج مديرا فنيا للفريق.

وأشارت تقارير إلى أن المفاوضات مع نادي أياكس الهولندي، الذي يتولى تن هاج 52/ عاما/ تدريب فريقه حاليا، اقتربت من الحسم.

ويشغل رالف رانجنيك منصب المدير الفني لمانشستر يونايتد بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري، وبعدها سيشغل منصبا استشاريا في النادي بعقد يستمر حتى عام 2024 .وذكرت صحيفة “جارديان” اليوم الاثنين أن تن هاج سيحصل على عقد لمدة ثلاثة أعوام مع بند يسمح بالتمديد لموسم آخر، وأن أياكس سيحصل على مليوني يورو نظير الاستغناء عن خدماته.