أشهر واعظم أحداث التاريخ في مثل هذا اليوم 17 رمضان

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.. شهر رمضان شهر الخير والبركات، ويوم 17 رمضان شهد أحداثا عظام في تاريخ الإسلام.
1- غزوة بدر الكبرى فى 17 رمضان 2 هـ، الموافق 13 مارس 623 م، حدثت معركة بدر بين المسلمين بقيادة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ويطلق عليها “غزوة الفرقان”.
2- وفاة السيدة رقية رضى الله عنها فى 17 رمضان 2هـ، الموافق 13 مارس 623م، توفيت السيدة رقية بنت النبى صلى الله عليه وسلم.
3- استشهاد الإمام على بن أبى طالب فى 17 رمضان 40 هـ الموافق 24 من يناير 660 م، استشهد الإمام على بن أبى طالب، رابع الخلفاء الراشدين، الذى أسلم مبكرًا، وشهد الغزوات مع النبى صلى الله عليه وسلم، وتزوج ابنته فاطمة، واشتهر بالشجاعة والفصاحة والبلاغة، وقد اغتاله الخارجى “عبد الرحمن بن ملجم الحميرى”، وهو ابن ثمانٍ وخمسين.
4- الانتصار على الدولة البيزنطية فى معركة عمورية فى 17 رمضان 223 هـ، الموافق 12 من أغسطس 838م، انتصر المسلمون على الدولة البيزنطية فى معركة عمورية بقيادة الخليفة المعتصم العباسى.
5- وفاة الحجاج بن يوسف الثقفى فى السابع عشر وقيل الحادى والعشرين من شهر رمضان عام 95هـ، الموافق يونيو 714 م، توفى الحجاج بن يوسف الثقفى، قبل انتهاء مدة خلافة الوليد بن عبد الملك بأقل من سنة، وكانت وفاته بالعراق، وكان عمره 54 عامًا.
6- تنازل بيبرس عن عرش مصر فى السابع عشر من شهر رمضان عام 709هـ، الموافق 17 فبراير 1310م، تنازل السلطان بيبرس عن عرش مصر، بعد مرور عام ونصف على حكمه.