«سلطان البركاني» يترأس إجتماعا هاماً لرئاسة البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية بـ عدن- تفاصيل

الإثنين 18 إبريل-نيسان 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - متابعات

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عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، اليوم الاثنين، اجتماعاً لها بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، للوقوف أمام مستجدات الأوضاع الراهنة في البلاد.

وناقش الاجتماع المنعقد بالعاصمة المؤقتة عدن مجمل الأوضاع العامة على الساحة الوطنية، وأولويات المرحلة الراهنة، والاتجاهات العامة لخطة عمله للفترة القادمة وضرورة تكامل الجهود المبذولة في إطار وحدة الصف الوطني لاستكمال استعادة الدولة وتخفيف معاناة اليمنيين، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

وفي الاجتماع استعرض جدول أعمال المجلس وعلى ضوء ذلك تم مناقشة الترتيبات اللازمة لعقد جلساته في دورته الأولى من دور الانعقاد الثاني.

وبعد مداولات ونقاشات مستفيضة، أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية حرص الجميع على أداء مؤسسات الدولة للمهام المناطة بها، وسرعة معالجة الأوضاع الاقتصادية وإجراء الاصلاحات اللازمة بشأن ذلك والعمل وفق خطط استثنائية تساهم في تحسين الخدمات العامة للمواطنين، إضافة الى متطلبات ضبط الأمن والاستقرار وتفعيل عمل مؤسسات الدولة بكفاءة.