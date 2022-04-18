الأمم المتحدة تعلن توقيع اتفاق مع جماعة ”الحوثي“ مانشستر يونايتد سيعلن رسميا تعيين تن هاج مدربا للفريق قاذفات نووية روسية تحلق قرب أوكرانيا.. والجيش الروسي يدمر مخزناً كبيراً لأسلحة أجنبية بلفيف أشهر واعظم أحداث التاريخ في مثل هذا اليوم 17 رمضان «سلطان البركاني» يترأس إجتماعا هاماً لرئاسة البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية بـ عدن- تفاصيل إشهار ملتقى مديريات صبر بإقليم سبأ الرئيس ”رشاد العليمي“ وأعضاء مجلس الرئاسة وسفراء الاتحاد الاوروبي يصلون العاصمة المؤقتة عدن دولة خليجية تعلن عن تعديلات جديدة في نظام الإقامة العليمي ينفي وضع الرئيس السابق تحت الإقامة الجبرية المبعوث الأممي في عدن وطائرات سعودية جديدة تحط في مطار العاصمة المؤقتة
أقام ملتقى مديريات صبر(المسراخ - الموادم - مشرعة وحدنان) أمسية رمضانية لإشهار الملتقى في مدينة مأرب عاصمة إقليم سبأ..
وفي الأمسية التي ألقيت فيها العديد من الكلمات الخطابية المعبرة؛ أكد المتحدثون خلالها على أهمية توحيد الجهود ولملمة الشتات للإسهام في تحقيق التنمية الإجتماعية من تعليم وصحة ورعاية وإغاثة عبر التنسيق مع المؤسسات الحكومية الخدمية ومنظمات المجتمع المدني بمأرب..
كما رحبوا بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الذي يضم مختلف المكونات السياسية والقوى الوطنية مجددين العهد والوفاء لليمن الإتحادي الكبير، والمضي في معركة تحرير الوطن واستعادة الدولة اليمنية من براثن الإمامة البائدة ومليشيات الحوثي الإيرانية..
تجدر الإشارة إلى أن من أهداف ملتقى مديريات صبر هو تعميق روح الإخاء وتبني هموم أسر الشهداء ومعالجة قضايا الجرحى والمعاقين، وتوحيد الجهود لما من شأنه تنمية روح العمل الوطني المشترك وتحقيق برامج ومشاريع تنموية هادفة وبناءة وبث روح التنافس والتفاعل الايجابي بين أعضاءه بما يخدمهم.