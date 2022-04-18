إشهار ملتقى مديريات صبر بإقليم سبأ

الإثنين 18 إبريل-نيسان 2022 الساعة 10 مساءً / مارب برس - خاص

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أقام ملتقى مديريات صبر(المسراخ - الموادم - مشرعة وحدنان) أمسية رمضانية لإشهار الملتقى في مدينة مأرب عاصمة إقليم سبأ..

وفي الأمسية التي ألقيت فيها العديد من الكلمات الخطابية المعبرة؛ أكد المتحدثون خلالها على أهمية توحيد الجهود ولملمة الشتات للإسهام في تحقيق التنمية الإجتماعية من تعليم وصحة ورعاية وإغاثة عبر التنسيق مع المؤسسات الحكومية الخدمية ومنظمات المجتمع المدني بمأرب..

كما رحبوا بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الذي يضم مختلف المكونات السياسية والقوى الوطنية مجددين العهد والوفاء لليمن الإتحادي الكبير، والمضي في معركة تحرير الوطن واستعادة الدولة اليمنية من براثن الإمامة البائدة ومليشيات الحوثي الإيرانية..

تجدر الإشارة إلى أن من أهداف ملتقى مديريات صبر هو تعميق روح الإخاء وتبني هموم أسر الشهداء ومعالجة قضايا الجرحى والمعاقين، وتوحيد الجهود لما من شأنه تنمية روح العمل الوطني المشترك وتحقيق برامج ومشاريع تنموية هادفة وبناءة وبث روح التنافس والتفاعل الايجابي بين أعضاءه بما يخدمهم.