الرئيس ”رشاد العليمي“ وأعضاء مجلس الرئاسة وسفراء الاتحاد الاوروبي يصلون العاصمة المؤقتة عدن

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وصل، مساء اليوم الاثنين، رئيس مجلس الرئاسة الدكتور رشاد العليمي وأعضاء في المجلس ووزراء بالحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، قادمين من الرياض.
وقال مصدر ملاحي، إن الرئيس رشاد العليمي وبرفقته أعضاء المجلس الرئاسي وصلوا مساء اليوم إلى العاصمة المؤقتة عدن على متن طائرة عسكرية سعودية.
وأوضح المصدر أن رئيس مجلس الشورى وهيئة رئاسة المجلس وعدد من الأعضاء وصلوا إلى عدن.
كما وصل سفراء دول الاتحاد الأوروبي، لحضور مراسيم أداء المجلس القيادة الرئاسي أمام البرلمان.
كما وصل وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي برفقة عدد من المسؤولين العسكريين والحكوميين للعاصمة المؤقتة عدن.
وكان رئيس وأعضاء مجلس النواب وصلوا في وقت سابق أمس إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك في إطار التحضيرات لاستئناف عمل مؤسسات الدولة من العاصمة الواقعة جنوبي البلاد.