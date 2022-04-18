دولة خليجية تعلن عن تعديلات جديدة في نظام الإقامة

الإثنين 18 إبريل-نيسان 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-وكالات

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اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة محمد بن راشد آل مكتوم، اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لدخول وإقامة الأجانب.

وتضمنت اللائحة تعديلات على نظام الإقامة الذهبية التي تمنح لمدة 10 سنوات، لتيسير متطلباتها والتوسع في فئات المستفيدين.

كما تضمنت مزايا جديدة للحاصلين على الإقامة الذهبية أهمها إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة، وإلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها بالإضافة إلى مزايا لأفراد الأسرة تسمح لهم بالبقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية.

كما تم طرح تأشيرة سياحة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات وبدون ضامن، تمكن المستفيد من البقاء في الدولة حتى 90 يوماً متواصلة، على ألا تتجاوز مدة البقاء كاملة 180 يوماً في السنة الواحدة.