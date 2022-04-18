العليمي ينفي وضع الرئيس السابق تحت الإقامة الجبرية

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نفى عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة الرئاسي، أن يكون الرئيس السابق عبدربه منصور هادي قيد الإقامة الجبرية.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قالت إن هادي تحت الإقامة الجبرية في السعودية ،وزعمت انه تم اجباره على نقل سلطته للمجلس الرئاسي، وهو ما نفاه مسئولون يمنيون وسعوديون.
وقال العليمي للصحيفة الأمريكية: يحتاج إلى وقت لترتيب الاتصال به.
والعليمي عضو المجلس الرئاسي، كان مدير مكتب الرئيس السابق هادي.
ونقل هادي صلاحياته الرئاسية في 7 ابريل الجاري لمجلس قيادة رئاسي، يترأسه رشاد العليمي وعضوية 7 اخرين.