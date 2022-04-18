المبعوث الأممي في عدن وطائرات سعودية جديدة تحط في مطار العاصمة المؤقتة

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وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ الى العاصمة المؤقتة عدن عصر اليوم الاثنين، قادما من الرياض.
ويأتي وصول المبعوث عقب عودة رئيس واعضاء في الحكومة الى عدة اضافة الى مسئولين اخرين بينهم رئيس البرلمان واعضاء في المجلسين النواب والشورى.
واليوم ايضا وصلت طائرتين سعوديتين جديدتين تحملان عدد من المسؤولين اليمنيين قادمة من الرياض إلى عدن.
ووصل على احدى الطائرات السعودية، رئيس مجلس الشورى، احمد عبيد بن دغر.
وقال رئيس مجلس الشورى ان عودة مجلس الشورى ومجلس القيادة الرئاسي ومجلس النواب والحكومة إلى عدن تمثل مرحلة جديدة من الأمل في توحيد الصف الوطني وتجاوز الخلافات البينية وتعزيز اللحمة الوطنية.
وسيلتقي المبعوث الاممي الذي زار صنعاء والرياض، في عدن مسئولين في الحكومة الشرعية، ابرزهم رئيس الحكومة معين عبدالملك.