خبراء يكشفون عن تسريبات خطيرة حول سد النهضة أوكرانيا تستكمل استطلاعاً تاريخياً بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي خبير تقني يكشف عن 3 علامات تدل على أن كابل آيفون الخاص بك قد يقتلك بعد مواجهات المسجد الأقصى.. نشر صور تظهر تحطيم زجاج نوافذ المسجد القبلي "ليست خليجية".. دولة عربية تحقق المرتبة الأولى في استكشافات النفط والغاز صحيفة صينية تكشف عن المستفيد المباشر والأكبر من إطالة أمد الصراع في أوكرانيا البرلمان اليمني: المجلس سيعقد دورته الأولى من دورة الانعقاد الثاني بعدن لمناقشة مختلف القضايا محافظ عدن :لدينا عدو مشترك سنتجه نحوه وعدن جاهزة لاستقبال مجلس القيادة الرئاسي مساعٍ حكومية لتضييق فجوة الهدر المالي تفاصيل أول لقاء للرئيس ”رشاد العليمي“ بالمبعوث الأممي ”غروندبرغ“
قال إيهور جوفكفا، نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا أكملت استطلاعاً سيشكل نقطة بداية للاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن عضوية كييف.
وسلمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الاستطلاع إلى زيلينسكي، خلال زيارتها إلى كييف في الثامن من أبريل (نيسان)، وتعهدت ببداية أسرع لمحاولة أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد الغزو الروسي للبلاد.
وقال جوفكفا لمحطة الإذاعة العامة الأوكرانية مساء الأحد: «اليوم أستطيع أن أقول إن الوثيقة أكملها الجانب الأوكراني».
وأضاف أنه سيكون على المفوضية الأوروبية إصدار توصية بشأن امتثال أوكرانيا لمعايير العضوية الضرورية.
وقال: «نتوقع أن تكون التوصية إيجابية، وبعد ذلك ستكون الكرة في ملعب الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي».
وأضاف جوفكفا أن أوكرانيا تتوقع الحصول على وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران)، خلال اجتماع مقرر لاجتماع المجلس الأوروبي