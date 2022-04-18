محافظ عدن :لدينا عدو مشترك سنتجه نحوه وعدن جاهزة لاستقبال مجلس القيادة الرئاسي

الإثنين 18 إبريل-نيسان 2022 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس -متابعات

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قال محافظ محافظة عدن احمد حامد لملس, ان الوضع الأمني مستقر وآمن وعدن جاهزة لاستقبال مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت قناة "الغد المشرق"عن محافظ عدن قولة .."اليوم العاصمة عدن تستقبل الجميع السلطة المحلية, والأجهزة الأمنية دأبت خلال الأيام الماضية على توفير الاجواء المناسبة وفق الإمكانيات المتاحة لاستقبال الحكومة ولاستقبال المجلس الرئاسي.

عدن عانت كثيرا وان لها ان تحظى باهتمام الجميع للخروج من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية ونأمل كثيرا على عودة الحكومة وأعضاء المجلس الرئاسي في مساعدة السلطة المحلية وهي ظلت تعمل وحيدة وتحملت كل الأعباء وعلى يخفى ذلك على الجميع ".

وتابع "نوجه الشكر والتقدير للأشقاء في مجلس التعاون الخليجي على رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على ما قدموه وسوف يقدموه من دعم سياسي واقتصادي لأشقائهم في اليمن".

وتابع." أدعو الجميع ان يضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل المصالح الضيقة في الوطن والعاصمة على وجه الخصوص, الوضع مستقر وان شاء الله امن وأهل عدن بطبيعتهم الرحبة والبشوشة يستقبلونهم وكلهم أمل في غدا أجمل ولدينا عدو مشترك سنتجه نحوه, وغدا أجمل وستتكاتف كل الجهود".