تفاصيل أول لقاء للرئيس ”رشاد العليمي“ بالمبعوث الأممي ”غروندبرغ“

الإثنين 18 إبريل-نيسان 2022 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، مساء الأحد، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ.

وحسب ما أوردته صفحة بعثة الأمم المتحدة إلى اليمن في "تويتر"، فقد ناقش اللقاء تنفيذ اتفاق الهدنة، المعلنة بين الأطراف اليمنية، والمحددة لمدة شهرين.

وأكد العليمي وغروندبرغ، على "أهمية البناء على الهدنة من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع من خلال التفاوض".

يشار إلى أن هذا اللقاء هو الأول للعليمي مع المبعوث الأممي، منذ إصدار الرئيس هادي قرار تشكيل مجلس القيادة الرئاسي برئاسة العليمي وعضوية ثمانية أخرين، فجر الخميس 7 إبريل الجاري.

ويأتي لقاء العليمي بالمبعوث الأممي بالتزامن مع وصول رئيس البرلمان والحكومة وعدد من أعضاء البرلمان والوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن.