البرلمان اليمني: المجلس سيعقد دورته الأولى من دورة الانعقاد الثاني بعدن لمناقشة مختلف القضايا محافظ عدن :لدينا عدو مشترك سنتجه نحوه وعدن جاهزة لاستقبال مجلس القيادة الرئاسي مساعٍ حكومية لتضييق فجوة الهدر المالي تفاصيل أول لقاء للرئيس ”رشاد العليمي“ بالمبعوث الأممي ”غروندبرغ“ مجلس القيادة الرئاسي: لن نتردد في اتخاذ أي إجراءات للدفاع عن الوطن جريمة بشعة تهز اليمن تقع في احد مساجد مدينة ذمار الحكومة تحذر من استغلال حوثي خطير للهدنة وتناقش مع المبعوث رفع الحصار عن تعز.. تفاصيل الأورومتوسطي: ما تقوم به مليشيات الحوثي في مساجد صنعاء غير مقبول وعليها التوقف فورا وطن تسير قافلتها الرمضانية الثانية لأبطال الجيش والمقاومة في الجبهات العليمي يعلن «الجاهزية للحرب» ويتحدث عن أول عمل للمجلس الرئاسي بعد انتقاله الى اليمن
التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، مساء الأحد، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ.
وحسب ما أوردته صفحة بعثة الأمم المتحدة إلى اليمن في "تويتر"، فقد ناقش اللقاء تنفيذ اتفاق الهدنة، المعلنة بين الأطراف اليمنية، والمحددة لمدة شهرين.
وأكد العليمي وغروندبرغ، على "أهمية البناء على الهدنة من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع من خلال التفاوض".
يشار إلى أن هذا اللقاء هو الأول للعليمي مع المبعوث الأممي، منذ إصدار الرئيس هادي قرار تشكيل مجلس القيادة الرئاسي برئاسة العليمي وعضوية ثمانية أخرين، فجر الخميس 7 إبريل الجاري.
ويأتي لقاء العليمي بالمبعوث الأممي بالتزامن مع وصول رئيس البرلمان والحكومة وعدد من أعضاء البرلمان والوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن.