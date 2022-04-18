مجلس القيادة الرئاسي: لن نتردد في اتخاذ أي إجراءات للدفاع عن الوطن

الإثنين 18 إبريل-نيسان 2022 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أكد مجلس القيادة الرئاسي باليمن، الأحد، أنه لن يتراجع في اتخاذ أي إجراءات للدفاع عن الوطن ضد أي مشاريع تنفذ أجندة خارجية وتسعى لإطالة أمد الحرب.



جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني، خلال مأدبة إفطار في مدينة المكلا بحضرموت شرقي البلاد، وفق المكتب الإعلامي بالمحافظة.



وقال البحسني، إن "المجلس يرحّب بكافة الخطوات الرامية لإحلال سلام عادل وشامل، ولن يتراجع في اتخاذ أي إجراءات للدفاع عن تراب الوطن وأبناءه ضد أي مشاريع تنفذ توجهات أجندة خارجية وتسعى لإطالة أمد الحرب".



وأكد على أهمية توحيد الجهود الوطنية وتكاملها، وأن يتحد الصف في سبيل إنجاح مخرجات المشاورات اليمنية ـ اليمنية المنعقدة تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي أفضت مخرجاتها إلى الإعلان عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، لرفع معاناة أبناء الشعب اليمني الذي تزداد معاناته يومًا بعد يوم.



وأوضح أن مجلس القيادة سيتواجد أعضاءه في الميدان بعد أداء اليمين الدستورية، وسيعملون بمسؤولية جماعية لتحقيق أعلى درجة من التوافق، ولتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني، واستكمال مسير استعادة الدولة وتطبيع الأوضاع.



ولفت نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن "الوقت قد حان لتحكيم العقل والمنطق وأن يتم إيقاف هذه الحرب العبثية التي فاقمت من معاناة الناس"، على حد تعبيره.



ومساء الأحد، وصل نائب رئيس المجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي ورئيس الحكومة معين عبد الملك، إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد ساعات من وصل رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ومعه أعضاء المجلس.



ومن المتوقع أن يصل "باقي أعضاء المجلس الرئاسي، بقيادة رشاد العليمي، تباعا الأحد"، حسبما أفاد وزير في الحكومة لوكالة الأناضول.

