جريمة داعشية.. مشرف حوثي يجتز رأس مُسن يمني داخل المسجد ويخرج حاملاً رأسه بيديه

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في جريمة بشعة وصادمة على طريقة التنظيمات الإرهابية مثل داعش، أقدم مشرف حوثي في محافظة ذمار، وسط اليمن، على ذبح مسن في أحد مساجد ذمار أمام المصلين.
وأكدت مصادر محلية، قيام قيادي حوثي في الثلاثينات من عمره، يدعى أحمد الغيل، بذبح علي الجبري (سبعيني) داخل مسجد "الخباني" في مدينة ذمار أمام المصلين بعد أذان صلاة العصر مباشرة.
وأفادت المصادر بمحاولة المصلين إنقاذ الجبري غير أن المشرف الحوثي اجتز رأس الضحية بسرعة وخرج من المسجد ممسكا بالرأس، فيما تناقل مدونون صورا للجثة مضرجة بالدماء.
وهزت الجريمة محافظة ذمار قاطبة، واعتبرها ناشطون ومواطنون امتدادا طبيعيا لسلوك التنظيمات الإرهابية كداعش والقاعدة التي يكرس الحوثيون ذات طرقها الإرهابية في التعامل مع من يختلف معهم، بحسب موقع "نيوزيمن" الإخباري.
ومنذ تداول أخبار الجريمة الإرهابية لم يصدر عن الحوثيين أي تعليق حول موقفهم عما حصل.
وسجلت التقارير آلاف الجرائم الإرهابية المماثلة التي يقترفها الحوثيون ضد الخصوم منذ الانقلاب وإسقاط الدولة عام 2014.