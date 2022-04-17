الحكومة تحذر من استغلال حوثي خطير للهدنة وتناقش مع المبعوث رفع الحصار عن تعز.. تفاصيل

الأحد 17 إبريل-نيسان 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-وكالات

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شدد وزير الخارجية، احمد عوض بن مبارك اليوم الأحد ،على ضرورة فتح طرق تعز باعتبارها مطلب إنساني وأحد أولويات الهدنة

جاء ذلك في لقاء جمع الوزير بن مبارك، اليوم، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن هانس غروندبرغ،في الرياض،بحث مجمل التطورات على الساحة اليمنية وسبل المحافظة على الهدنة بمساراتها المختلفة وبصورة خاصة فتح طرق مدينة تعز المحاصرة،وفق وكالة سبأ.

وشدد وزير الخارجية، على ضرورة فتح الطرق والممرات من والى مدينة تعز باعتبارها احد أولويات الهدنة ومطلب إنساني للتخفيف على ملايين السكان المحاصرين منذ سبعة أعوام.

وتحدث الوزير بن مبارك، عن مخاطر خروقات المليشيات الحوثية للهدنة وحرص الحكومة على تثبيتها كنافذة للأمل بالسلام.

وشدد بن مبارك على منع استغلال الحوثيين للهدنة لإعادة حشد القوات وتنفيذ استحداثات عسكرية تهدد بانهيار وقف إطلاق النار المؤقت.

كما استعرض، دور الحكومة في إطلاق سفن المشتقات النفطية الى موانئ الحديدة، والجهود المبذولة لتشغيل الرحلات من والى مطار صنعاء بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول المستقبلة.

واكد حرص القيادة السياسية ممثلة برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي للدفع بالجهود الدبلوماسية لإيقاف نزيف الدم اليمني وإنهاء معاناة اليمنيين وتحقيق تطلعاتهم بالامن والاستقرار.

من جانبه، أكد المبعوث الاممي، أن ثبات الهدنة وضمان ان تصبح نقطة تحول نحو السلام يتطلب التزاماً مستمراً من الأطراف ودعما واسعا من الدول الإقليمية والمجتمع الدولي.

ونوه الى استمراره في الانخراط مع الجميع لتثبيت الهدنة الحالية والعمل على استدامتها وعقد المزيد من المشاورات لبحث سبل الوصول إلى حل مستدام في اليمن.