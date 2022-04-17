الأورومتوسطي: ما تقوم به مليشيات الحوثي في مساجد صنعاء غير مقبول وعليها التوقف فورا

الأحد 17 إبريل-نيسان 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أدان المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، منع مليشيا الحوثي التابعة لإيران، السكان من أداء الصلاة في عدد من مساجد صنعاء.

وقال المرصد الأورومتوسطي، في تغريدة على صفحته بتويتر، اليوم، إنه من غير المقبول تقييد مليشيا الحوثي الإرهابية، السكان ومنعهم من ممارسة الشعائر الدينية.

وطالب المركز مليشيا الحوثي بالتراجع فورا عن جميع الممارسات التي تمس بحرية الدين أو المعتقد.

واقتحمت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، خلال الأيام الماضي، مساجد في صنعاء ومنعت المصلين من أداء صلاة التراويح، وحولت العديد من المساجد إلى أماكن تتعاطى فيها عناصرها القات.

وكانت الحكومة أدانت ، منع مليشيا الحوثي التابعة لإيران، المواطنين في مناطق سيطرتها من أداء صلاة التراويح واقتحامها المساجد واعتداءاتها على المصلين.

واستنكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح صحفي، الحملات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية الإيرانية، لمنع إقامة صلاة التراويح، وتحويل المساجد إلى مقار لتعاطي القات والاستماع لمحاضرات زعيم المليشيا، وآخرها اقتحام مجاميع مسلحة بقيادة المدعو محمد الدرويش، جامع الإيمان في منطقة نقم بالعاصمة المختطفة ‎صنعاء‎.

وأوضح الإرياني، أن هذه الممارسات الإجرامية تعد امتدادا لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية فرض أفكارها ومعتقداتها الطائفية الدخيلة المستوردة من إيران في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالإكراه وقوة السلاح، واستهداف التنوع المذهبي ونسف مبدأ التعايش بين أطياف المجتمع اليمتي والتي سادت لقرون.

ودعا وزير الإعلام، منظمة التعاون الإسلامي والعلماء والدعاة في اليمن والدول العربية والإسلامية ومنظمات حقوق الإنسان، إلى إدانة اعتداءات مليشيا الحوثي على المساجد ومنع المصلين من أداء صلاة التراويح وغيرها من الشعائر، في انتهاك سافر وغير مسبوق لحق العبادة وحرية الدين والمعتقد.