وطن تسير قافلتها الرمضانية الثانية لأبطال الجيش والمقاومة في الجبهات

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سيرت مؤسسة وطن التنموية قافلتها الغذائية الرمضانية الثانية لأبطال الجيش والمقاومة الشعبية في جبهات ومواقع المنطقة العسكرية السابعة. القافلة التي شارك في إعدادها حرائر أمانة العاصمة ، ومأرب ، وحجة، خصصت لإسناد أبطال المنطقة العسكرية السابعة في كافة جبهات مأرب والجوف.
وقال رضوان مسعود المدير التنفيذي للمؤسسة إن القوافل الرمضانية رسالة واضحة تؤكد وقوف الحاضنة المجتمعية بجانب الأبطال خصوصا في رمضان. وأشار مسعود في تصريح صحفي أن الدعم والإسناد الشعبي والمجتمعي في الشهر الكريم مستمر ومتواصل، مؤكدا أن الانقلاب الحوثي اشرف على النهاية خصوصا بعد توحد القوى الوطنية
. يذكر أن مؤسسة وطن تسير قوافل غذائية ودوائية أسبوعية وشهرية، لأبطال الجيش والمقاومة، في كافة الجبهات وبمختلف محافظات الجمهورية.