الأورومتوسطي: ما تقوم به مليشيات الحوثي في مساجد صنعاء غير مقبول وعليها التوقف فورا وطن تسير قافلتها الرمضانية الثانية لأبطال الجيش والمقاومة في الجبهات العليمي يعلن «الجاهزية للحرب» ويتحدث عن أول عمل للمجلس الرئاسي بعد انتقاله الى اليمن رئيس الحكومة يعود الى عدن واستعدادت لاستقبال المجلس الرئاسي وصول أعضاء في الحكومة ومجلسي النواب والشورى إلى عدن التفاصيل الكاملة حول منع 1000 شركة من التصدير إلى مصر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثلاثية رونالدو في نوريتش سيتي أوكرانيا تطلب 50 مليار دولار من مجموعة السبع لتغطية عجز الميزانية مظاهرات بأفغانستان تهدد التواجد الإيراني.. ما القصة الرئاسة الفلسطينية تطالب بـ«شد الرحال» إلى المسجد الأقصى للدفاع عنة
وصل رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ،اليوم الاحد، الى العاصمة المؤقتة عدن.
وسبق وصول عبدالملك وصول اعضاء في الحكومة ومجلسي النواب والشورى،بينهم وزيري الداخلية والصحة ورئيس مجلس النواب .
وقالت مصادر ملاحية، إن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية وطائرتين من سلاح الجو السعودي وصلت اليوم الأحد مطار عدن الدولي.
وحسب المصادر فإن الرحلات الجوية أقلت، عدداً من أعضاء الحكومة وأعضاء في مجلسي النواب والشورى ومشاركون في مشاورات الرياض.
في السياق قالت مصادر محلية، إن مدينة عدن، شهدت اليوم انتشاراً أمنياً وعسكرياً مكثفاً وسط اجراءات مشددة.
يأتي ذلك في ظل الاستعدادات لعودة المجلس الرئاسي لتأدية اليمين الدستورية ومباشرة أعماله من قصر المعاشيق عدن.