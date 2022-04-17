رئيس الحكومة يعود الى عدن واستعدادت لاستقبال المجلس الرئاسي

الأحد 17 إبريل-نيسان 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-عدن

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وصل رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ،اليوم الاحد، الى العاصمة المؤقتة عدن.

وسبق وصول عبدالملك وصول اعضاء في الحكومة ومجلسي النواب والشورى،بينهم وزيري الداخلية والصحة ورئيس مجلس النواب .

وقالت مصادر ملاحية، إن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية وطائرتين من سلاح الجو السعودي وصلت اليوم الأحد مطار عدن الدولي.

وحسب المصادر فإن الرحلات الجوية أقلت، عدداً من أعضاء الحكومة وأعضاء في مجلسي النواب والشورى ومشاركون في مشاورات الرياض.

في السياق قالت مصادر محلية، إن مدينة عدن، شهدت اليوم انتشاراً أمنياً وعسكرياً مكثفاً وسط اجراءات مشددة.

يأتي ذلك في ظل الاستعدادات لعودة المجلس الرئاسي لتأدية اليمين الدستورية ومباشرة أعماله من قصر المعاشيق عدن.