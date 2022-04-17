وصول أعضاء في الحكومة ومجلسي النواب والشورى إلى عدن

الأحد 17 إبريل-نيسان 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 248

وصل ظهر اليوم الأحد، عدداً من أعضاء الحكومة ومجلسي النواب والشورى، إلى مدينة عدن قادمين من العاصمة السعودية الرياض.



وقالت مصادر ملاحية، إن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية وطائرتين من سلاح الجو السعودي وصلت اليوم الأحد مطار عدن الدولي.



وحسب المصادر فإن الرحلات الجوية أقلت، عدداً من أعضاء الحكومة وأعضاء في مجلسي النواب والشورى ومشاركون في مشاورات الرياض.



في السياق قالت مصادر محلية، إن مدينة عدن، شهدت اليوم انتشاراً أمنياً وعسكرياً مكثفاً وسط اجراءات مشددة.



يأتي ذلك في ظل الاستعدادات لعودة المجلس الرئاسي لتأدية اليمين الدستورية ومباشرة أعماله من قصر المعاشيق عدن.