ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثلاثية رونالدو في نوريتش سيتي

الأحد 17 إبريل-نيسان 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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ارتقى البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما قاد أمس مانشستر يونايتد للفوز على نوريتش سيتي (3-1)، في الجولة الـ33 من المسابقة. وأحرز رونالدو ثلاثية يونايتد، في الدقائق 7، و32، و76.

وصعد النجم البرتغالي إلى المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، مناصفة مع مواطنه، ديوغو جوتا، نجم نادي ليفربول، برصيد 15 هدفا لكل منهما.

ويتصدر نجم ليفربول الآخر، الدولي المصري محمد صلاح، القائمة برصيد 20 هدفا، ويأتي جناح توتنهام، الكوري الجنوبي، هيونغ مين سون، في مركز الوصافة مع 17 هدفا.

وفي ما يلي قائمة أفضل عشرة هدافين في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي:

1- محمد صلاح (ليفربول) - 20 هدفا.

2- سون هيونغ مين (توتنهام) - 17 هدفا.

3- كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) - 15 هدفا. 3- ديوغو جوتا (ليفربول) - 15 هدفا.

5- ساديو ماني (ليفربول) - 13 هدفا. 6- هاري كين (توتنهام) - 12 هدفا. 6- إيفان توني (برينتفورد) - 12 هدفا.

8- كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) - 11 هدفا. 8- ويلفريد زاها (كريستال بالاس) - 11 هدفا. 10 - رياض محرز (مانشستر سيتي) - 10 أهداف.

جدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول الوصيف، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 54 نقطة