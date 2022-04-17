أوكرانيا تطلب 50 مليار دولار من مجموعة السبع لتغطية عجز الميزانية

الأحد 17 إبريل-نيسان 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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قال أوليه أوستينكو المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني، اليوم الأحد، إن بلاده طلبت دعماً مالياً بقيمة 50 مليار دولار من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، كما تبحث أيضاً إصدار سندات بعائد صفر في المائة للمساعدة على تغطية عجز في الميزانية مرتبط بالحرب على مدى الأشهر الستة المقبلة.

وأضاف أوستينكو للتلفزيون الأوكراني، أن تلك الخيارات محل نقاش جدي، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ 24 فبراير (شباط) في خسائر كبيرة للاقتصاد الأوكراني والبنية التحية في البلاد.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم الأحد، إن القوات الروسية دمرت مصنع ذخيرة بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال كوناشينكوف، «دمرت صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو خلال الليل مصنع ذخيرة بالقرب من مدينة بروفاري بمنطقة كييف».

كان إيجور سابوجكو رئيس بلدية بروفاري، قال في وقت سابق اليوم إن هجوماً صاروخياً وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتسبب في تدمير البنية التحتية بالمدينة