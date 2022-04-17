مظاهرات بأفغانستان تهدد التواجد الإيراني.. ما القصة

الأحد 17 إبريل-نيسان 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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قالت صحيفة "أوراسيا ريفيو" إن الاحتجاجات المناهضة لإيران في أفغانستان وطعن ثلاثة رجال دين في إيران من قبل مهاجر أفغاني تلقي بظلالها على الجهود الإيرانية للاستفادة من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا لتعزيز تواجد طهران في آسيا الوسطى.

واندلعت الاحتجاجات على التمثيل الدبلوماسي الإيراني في كابول وهرات، غرب البلاد، بعد انتشار مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُزعم أنها تظهر الشرطة وهي تضرب اللاجئين الأفغان في إيران.

وهتف المتظاهرون "ماج بار إيران" (الموت لإيران)، وأضرموا النار في باب قنصلية هرات ودمروا الكاميرات الأمنية. وسعى مسؤولون إيرانيون وحركة طالبان للتقليل من شأن الحادث، حيث قالوا إن "عناصر مارقة" وقوات تسعى إلى تأجيج الاضطرابات، نظمت الاحتجاجات.

واندلعت الاحتجاجات بعد أسبوع تقريبًا من مقتل اثنين من رجال الدين الشيعة وإصابة ثالث بجروح، في مرقد الإمام الشيعي الثامن علي الرضا، في هجوم بسكين نفذه مهاجر أفغاني سلفي مزعوم.

وألقت الأحداث بظلالها على الجهود التي تبذلها إيران لاستغلال الفرصة الجيوسياسية التي ظهرت في البداية مع انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان في آب/ أغسطس من العام الماضي والتي من المحتمل أن تكون قد تعززت بشكل كبير بسبب تورط روسيا في حرب أوكرانيا.

وتهدد الأحداث الأخيرة الضمانات الأمنية الروسية لدول آسيا الوسطى، بما في ذلك كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO).

ويُلقى ضوء مختلف على التصريحات السابقة عن كازاخستان التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد أن طلبت الحكومة الكازاخية من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، في كانون الثاني/ يناير الماضي، المساعدة في إنهاء الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة.

ومنذ ذلك الحين غادرت القوات الروسية وغيرها من القوات التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، لكن تصريحات بوتين صدرت قبل أسابيع من استمرار التدخل.

وباستخدام لغة تذكرنا بإشاراته إلى أوكرانيا قبل الحرب والتي تهدف إلى إرساء الأساس للغزو، قال بوتين في مؤتمر صحفي في كانون الأول/ ديسمبر إن "كازاخستان دولة ناطقة بالروسية بالمعنى الكامل للكلمة".

وطوال الحرب في أوكرانيا، كانت دول آسيا الوسطى حريصة على عدم إدانة الغزو الروسي. ومع ذلك، فقد قيل إنهم رفضوا طلب بوتين الاعتراف بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك، المنطقتين الأوكرانيتين الانفصاليتين المدعومتين من روسيا.

وبعيدًا عن الجغرافيا والوجود الأمني الروسي في المنطقة، يحتاج سكان وسط آسيا إلى النظر في العلاقات الاقتصادية الوثيقة مع روسيا، بما في ذلك تدفق التحويلات من العمال المهاجرين من آسيا الوسطى الذين تضرروا بشكل كبير بسبب الصراع في أوكرانيا.

في تلك البيئة، فإن إيران، خاصة إذا أدى إحياء اتفاقية النووي الدولية لعام 2015 إلى رفع العقوبات الأمريكية، لديها الكثير لتقدمه لآسيا الوسطى غير الساحلية.

ويقترب المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون من نقطة حاسمة بشأن إحياء الاتفاقية التي حدت من البرنامج النووي الإيراني، لكنها أُلقيت في حالة من الفوضى بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ج.

ترامب من الاتفاقية في عام 2018. وتعتقد إيران أن فرصتها في آسيا الوسطى تعززت لأنها تقدم أحد البدائل القليلة لاحتضان كامل من قبل الصين في غياب روسيا والولايات المتحدة