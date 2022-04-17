الرئاسة الفلسطينية تطالب بـ«شد الرحال» إلى المسجد الأقصى للدفاع عنة تقرير صحفي أمريكي يكشف عن انقسام عالمي لصالح روسيا زعيم كوريا الشمالية يشهد تجربة لسلاح تكتيكي موجه جديد l وفتاك ولأول مرة أحزاب وسلطات تعز تُشدد على التعجيل بكسر الحصار الحوثي على المدينة رغم الهدنة.. مقتل أحد جنود الجيش الوطني بنيران مليشيا الحوثي أمطار متفاوتة في 9 محافظات يمنية خلال الساعات القادمة الحكومة ”الشرعية“ تسلم الأمم المتحدة أسماء الوفد المفاوض بشأن فتح منافذ تعز باحثة بريطانية تكشف عن الأسباب الحقيقية التي أجبرت المليشيات للموافقة على الهدنة الأممية خروقات الحوثي تتصاعد..مصدر عسكري يُطالب القيادة العسكرية والسياسية باتخاذ موقف حاسم ”واشنطن“ تعلن نجاح دبلوماسيتها في اليمن
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن إحجام العديد من الدول عن فرض عقوبات على روسيا، على غرار الغرب، يؤدي إلى حدوث انقسام في العالم، وهو ما قد يمّكن موسكو من تجاوز الإجراءات التقييدية.
وبحسب الصحيفة، الأمريكية هذه يحاول قادة القوى الغربية بناء تحالف عالمي لعزل روسيا، لكنهم بالمقابل يواجهون مقاومة من الدول النامية الكبرى مثل الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.
ولفتت الصحيفة، إلى أن هذا الانقسام يتيح فرصا لروسيا للالتفاف على العقوبات الغربية، وبالتالي يقول كثيرون إن موسكو باتت "مدعومة من غالبية أنحاء العالم".
كما أشارت الصحيفة إلى أن السعودية باعتبارها شريكا استراتيجيا منذ فترة طويلة للولايات المتحدة، رفضت إدانة موسكو ولم تلب دعوة واشنطن لزيادة إنتاج النفط من أجل الحد من ارتفاع الأسعار.
ويرى خبراء، بحسب الصحيفة، أن الصين تعتبر روسيا حليفة في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين.
إذ تسعى بعض الدول إلى تدمير النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة، وجعل بكين وموسكو تسيطران على منطقتهما.
كما لفت تقرير الصحيفة إلى أن الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 أدى في بعض البلدان إلى ظهور وجهة نظر مفادها أن البيت الأبيض هو المسؤول عن انتهاكات السيادة لبعض الدول