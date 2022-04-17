الرئاسة الفلسطينية تطالب بـ«شد الرحال» إلى المسجد الأقصى للدفاع عنة تقرير صحفي أمريكي يكشف عن انقسام عالمي لصالح روسيا زعيم كوريا الشمالية يشهد تجربة لسلاح تكتيكي موجه جديد l وفتاك ولأول مرة أحزاب وسلطات تعز تُشدد على التعجيل بكسر الحصار الحوثي على المدينة رغم الهدنة.. مقتل أحد جنود الجيش الوطني بنيران مليشيا الحوثي أمطار متفاوتة في 9 محافظات يمنية خلال الساعات القادمة الحكومة ”الشرعية“ تسلم الأمم المتحدة أسماء الوفد المفاوض بشأن فتح منافذ تعز باحثة بريطانية تكشف عن الأسباب الحقيقية التي أجبرت المليشيات للموافقة على الهدنة الأممية خروقات الحوثي تتصاعد..مصدر عسكري يُطالب القيادة العسكرية والسياسية باتخاذ موقف حاسم ”واشنطن“ تعلن نجاح دبلوماسيتها في اليمن
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون شهد إطلاق نوع جديد من الأسلحة التكتيكية الموجهة بهدف تعزيز القدرات النووية للبلاد.
وقالت الوكالة إن "النوع الجديد من نظام الأسلحة التكتيكية الموجهة ... له أهمية كبيرة في تعزيز قوة النيران لوحدات المدفعية بعيدة المدى في الخطوط الأمامية بشكل كبير وتعزيز الكفاءة في تشغيل الأسلحة النووية التكتيكية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".
ولم تذكر وكالة الأنباء المركزية الكورية موعد إجراء الاختبار لكن وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية عادة ما تتحدث عن أنشطة الزعيم في اليوم التالي.
وجاءت أحدث عملية إطلاق بعد أقل من شهر من استئناف كوريا الشمالية اختبار صواريخها الباليستية العابرة للقارات لأول مرة منذ عام 2017. ويقول مسؤولون في سول وواشنطن أيضا إن هناك دلائل على أنها قد تستأنف قريبا اختبار الأسلحة النووية.